/மிதுனத்தில் செவ்வாய்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணவரவு, தொழிலில் முன்னேற்றம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் தளபதியாக விளங்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் தைரியம், வீரம், ஆற்றல் மற்றும் வெற்றிக்கு அதிபதியாவார். இவரது ஒவ்வொரு நகர்வும் அனைத்து ராசிகளிலுமே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே அதாவது ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி புதனின் வீடான மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த மிக முக்கியமான கிரக மாற்றத்தால், குறிப்பாக 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழையும், வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையும் ஏற்படவுள்ளது.
மேஷ ராசியின் அதிபதியான செவ்வாயின் இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. நிலுவையில் இருந்த கடன்கள் வசூலாகும். சேமிப்பு கணிசமாக உயரும். உங்கள் உழைப்பிற்கு தக்க அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். ஆரோக்கியமும், திருமண வாழ்க்கையும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.
உங்கள் ராசியிலேயே செவ்வாய் அடி எடுத்து வைப்பதால், நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என இரண்டிலுமே நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். கடந்த கால உழைப்பிற்கான பலன்களை இப்போது அறுவடை செய்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமான பயணங்களை மேற்கொண்டு மகிழ்வீர்கள். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் அதிர்ஷ்டம் துணைநிற்கும்.
துலாம் ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டம் சொல்லிக்கொள்ளும்படி மிக அற்புதமாக இருக்கும். தொழிலில் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உயர் பதவிகள் தேடி வரும். புதிய வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கு இது ஏற்ற காலம். சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள், நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். தம்பதியிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, பிணைப்பு வலுப்படும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாயின் மாற்றம் நிம்மதியையும், மன அமைதியையும் தரும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகளும், சவாலான வேலைகளும் தடைகளின்றி சுலபமாக முடிவடையும். வெளிநாடு சென்று படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் கைகூடி வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் புதிய சாதனைகளைப் படைப்பார்கள். வெற்றிகரமான மற்றும் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு இந்த பெயர்ச்சி வழிவகுக்கும்.
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