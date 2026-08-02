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மிதுனத்தில் செவ்வாய்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணவரவு, தொழிலில் முன்னேற்றம்

Mars Transit August 02: ஆகஸ்ட் 2ம் தேதி செவ்வாய் மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சியான நிலையில், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணவரவு மற்றும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:01 PM IST
மிதுனத்தில் செவ்வாய்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணவரவு, தொழிலில் முன்னேற்றம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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