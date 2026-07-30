/மிதுனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 2 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நவகிரகங்களின் ‘தளபதி’ என்று போற்றப்படுபவர் செவ்வாய் பகவான். தைரியம், வீரம், கோபம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆளுமைத் திறனுக்கு காரணியாக விளங்கும் இவர், ஒரு ராசியில் சுமார் 45 நாட்கள் வரை சஞ்சரிப்பார். மேஷம் மற்றும் விருச்சிக ராசிகளின் அதிபதியான செவ்வாய், தற்போது ரிஷப ராசியில் பயணித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் 02 ஆம் தேதி, புதனின் வீடான மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியாகிறார். வரவிருக்கும் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை மிதுனத்திலேயே சஞ்சரிக்கவுள்ள இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் 12 ராசிகளிலுமே எதிரொலிக்கும். குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இந்த கிரக மாற்றம் மிகப்பெரிய திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கம் இருக்கும். அப்படி இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் தொழில் ரீதியாகவும், நிதி ரீதியாகவும் அமோக நன்மைகளை அடையப்போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ ராசியின் 3 வது வீடான தைரிய ஸ்தானத்திற்கு செவ்வாய் செல்கிறார். இதனால் இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை பெற இருக்கின்றனர். உங்கள் தன்னம்பிக்கை இரட்டிப்பாகும். வேலை நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைப்பதுடன், புதிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகளும் கதவைத் தட்டும். கணிசமான பணவரவுக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுன ராசியின் ஜென்ம ராசிக்கே செவ்வாய் நுழைகிறார். ஆற்றலும், சுறுசுறுப்பும் அதிகரிக்கும். உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்பு மிளிரும். வேலைபார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் தேடிவரும். வியாபாரிகள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு எதிர்பாராத பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி லாபம் குவியும். உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.
சிம்ம ராசிக்கு 11 வது வீடான லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் அமர்கிறார். மிகவும் மங்களகரமான காலக்கட்டம் இது. வருமானத்தில் நல்ல உயர்வு காணப்படும். சொந்தமாக வீடு, வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு நனவாகும். சமூகத்தில் செல்வாக்குமிக்க மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத நல்வாய்ப்புகள் அமையும்.
கன்னி ராசிக்கு 10 வது வீடான தொழில் ஸ்தானத்திற்கு செவ்வாய் வருகிறார். தொழில் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய உச்சத்தை தொடுவீர்கள். உழைப்பிற்கேற்ற பலன்கள் தடங்கலின்றி கிடைக்கும். நிதி நிலைமை முன்பை விட பலப்படும். முக்கியமாக, நீண்ட நாட்களாக உங்களை வாட்டி வதைத்த ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து உடல்நலம் சீராகும்.
தனுசு ராசிக்கு 7ஆம் வீட்டிற்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியாகிறார். வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் நல்ல நேர்மறையான மாற்றங்களும், எதிர்பாராத லாபமும் கிடைக்கும். கணவன் - மனைவி இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து அன்யோன்யம் கூடும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதியைக் கடைப்பிடிப்பது மேலும் நன்மை தரும்.
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