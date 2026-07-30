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மிதுனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 2 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

Sevvai Peyarchi Palangal: ஆகஸ்ட் 2ம் தேதி மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆகிறது. இதனால் மேஷம், மிதுனம் உள்ளிட்ட 5 ராசியினருக்கு தொழில், வியாபாரம் மற்றும் நிதி ரீதியாக சிறப்பான முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:54 PM IST
மிதுனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 2 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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