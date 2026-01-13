English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மூன்றே நாட்கள்... மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, புகழ், பணம், பொற்காலம்

மூன்றே நாட்கள்... மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, புகழ், பணம், பொற்காலம்

Mars Transit In Capricorn 2026: வரும் ஜனவரி 16, 2026 அன்று செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் செவ்வாய் மகர ராசியில் உச்சம் பெறப் போகிறார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 13, 2026, 04:44 PM IST
  • அதிகாலை 4:27 மணிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி
  • கடின உழைப்புக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும்
  • இந்தப் பெயர்ச்சி ஒன்பதாவது வீட்டில் நிகழும்.

மூன்றே நாட்கள்... மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, புகழ், பணம், பொற்காலம்

Mars Transit In Capricorn 2026: ஜனவரி 16, 2026 அன்று மகர ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவதால், மிகவும் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்நாளில் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால் மகர ராசியில் நிகழப்போகும் ராசி மாற்றம் முக்கிய கிரக பெயர்ச்சியாக இருக்கக்கூடும். ஜனவரி 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:27 மணிக்கு செவ்வாய் மகர ராசியில் நுழையும் போது, பல சுப இணைவுகள் ஏற்படும். மகர ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி கடின உழைப்புக்கு சாதகமான பலன்களையும் ஆன்மீக நோக்கங்களில் அதிக ஆர்வத்தையும் தரும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் பயனடைப போகும் ராசிகள் எவை என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம். 

மேஷம் (Aries Zodiac Sign): மேஷ ராசிக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி பத்தாவது வீட்டில் நடக்கும், இது தொழில், பதவி மற்றும் தலைமைத்துவத்தை பலப்படுத்த உதவும். இந்த முறை, கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களையும் வேலையில் அதிக அங்கீகாரத்தையும் தரும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்களை மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் அல்லது தலைமைப் பதவிகளில் காணலாம்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் பார்வை முதல், நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது வீடுகளிலும் விழும், இது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும், வீட்டுப் பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும் மற்றும் படைப்புத் தேடல்களைத் தூண்டும். 

பரிகாரம்: வேலை செய்யும் போது பொறுமையாக இருங்கள், தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். செவ்வாய் கிழமைகளில் அனுமனுக்கு சிவப்பு மலர்களை அர்ப்பணிக்கவும்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac sign): ரிஷப ராசிக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி ஒன்பதாவது வீட்டில் நிகழும். இது உங்கள் கடின உழைப்புக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். படிப்பு, திறன் மேம்பாடு மற்றும் ஆன்மீக நோக்கங்களில் நீங்கள் அதிக நாட்டம் கொண்டிருப்பீர்கள். படிப்பு அல்லது வேலை தொடர்பான பயணம் நன்மை பயக்கும்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் பார்வை பன்னிரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது வீடுகளில் விழும், இது செலவுகளை அதிகரிக்கும், ஆனால் தைரியத்தையும் தரும் மற்றும் வீட்டுப் பொறுப்புகளையும் அதிகரிக்கும்.

பரிகாரம்: அவசர பயண முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். அனுமன் சாலிசாவை தவறாமல் பாராயணம் செய்யுங்கள்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இது உள் மாற்றம், ஆராய்ச்சி மற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் காலம். இந்த நேரம் நிதி திட்டமிடல் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட பலங்களை அங்கீகரிப்பதில் உதவும்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் பார்வை பதினொன்றாவது, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது வீடுகளில் விழும், இது வருமானம், நிதி மற்றும் உரையாடல்களைப் பாதிக்கும். பேச்சில் நிதானத்தைப் பேணுவது மிக முக்கியம்.

பரிகாரம்: ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். அமைதியாகவும் முழு சிந்தனையுடனும் பேசுங்கள்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி ஏழாவது வீட்டில் நிகழப் போகிறது, இது உறவுகள், திருமணம் மற்றும் வணிக கூட்டாண்மைகளைப் பாதிக்கும். கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால், உறவுகள் விரிசல் ஏற்படலாம்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் செல்வாக்கு பத்தாவது, முதல் மற்றும் இரண்டாவது வீடுகளில் விழும், உங்கள் தொழில் மீதான உங்கள் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும், தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும், பணம் சம்பாதிக்கும் உங்கள் விருப்பத்தை வலுப்படுத்தும்.

பரிகாரம்: உங்கள் உறவுகளில் புரிதலையும் ராஜதந்திரத்தையும் கடைப்பிடிக்கவும். மன சமநிலையைப் பராமரிக்க தினமும் சூரிய பகவானுக்கு நீர் அர்ப்பணிக்கவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

