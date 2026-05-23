/மேஷத்தில் செவ்வாய்.. ஜூன் 21 வரை கொடிகட்டி பறக்கபோகும் 3 ராசிகள்! செல்வம், புகழ் தேடி வரும்

Mars Transit In Aries 2026: வரும் ஜூன் 21 வரை செவ்வாய் பகவான் மேஷ ராசியில் நீடிப்பதால், அவரது விசேஷ பார்வைகளை பெறும் கடகம், துலாம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டகரமான திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
Sevvai Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நவகிரகங்களின் 'தளபதி' என்று வர்ணிக்கப்படும் செவ்வாய் பகவான், ஆக்ரோஷம், வீரம், லட்சியம் மற்றும் ஆற்றலின் வடிவமாகத் திகழ்கிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் செவ்வாய் அமரும் இடமும், அவர் பார்க்கும் வீடுகளும் அந்த நபரின் வாழ்க்கையில் அதிரடி மாற்றங்களையும், சில நேரங்களில் கடுமையான சவால்களையும் ஏற்படுத்த வல்லவை.
தற்போது செவ்வாய் பகவான் தனது சொந்த வீடான மேஷ ராசியில் நுழைந்துள்ளார். வரும் ஜூன் 21 ஆம் தேதி வரை அவர் இதே ராசியில் நீடிப்பார். மேஷத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் தனது 4 ஆம் பார்வையால் கடகத்தையும், 7 ஆம் பார்வையால் துலாத்தையும், 8 ஆம் பார்வையால் விருச்சிக ராசியையும் பார்க்கிறார். இந்த பார்வைகளால் ஜூன் 21 வரை இந்த ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் பல்வேறு விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.
|ராசி
|செவ்வாய்யின் பார்வை
|பலன்கள்
|கடகம்
|4 ஆம் பார்வை
|புது சொத்து சேரும்
|துலாம்
|7 ஆம் பார்வை
|பண பிரச்சனை தீரும் & புதிய வேலை
|விருச்சிகம்
|8 ஆம் பார்வை
|எதிர்பாராத பண வரவு & பதவி உயர்வு
செவ்வாயின் நான்காம் பார்வை கடக ராசியில் விழுவதால், உங்களின் எனர்ஜி லெவல் முன்னெப்போதையும் விட அதிகரிக்கும். வேலை அல்லது வியாபாரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் தொடர் முயற்சிகளுக்கு இப்போது இரட்டிப்பு பலன் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்களின் உழைப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டு, புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன வீடு அல்லது நிலம் வாங்கும் கனவு இந்த காலகட்டத்தில் நனவாக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நாள்பட்ட உடல்நல பாதிப்புகள் நீங்கி, ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
செவ்வாய்யின் ஏழாம் பார்வை துலாம் ராசி மீது விழுவதால், உங்களுக்குள் புதிய தைரியமும், லட்சிய வெறியும் பிறக்கும். இலக்குகளை நோக்கி வேகமாக ஓடுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக உங்களை வாட்டி வதைத்த பண பற்றாக்குறை நீங்கி, வங்கிச் சேமிப்பு உயரும். புதிய வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்ற நல்ல வேலை அமையும். சொந்தத் தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தலாம். லாபகரமான புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடி வரும்.
செவ்வாயின் எட்டாவது பார்வை மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. விருச்சிக ராசியின் அதிபதியே செவ்வாய் என்பதால், இந்த தீவிர பார்வை உங்களுக்கு பாதகமாக அமையாமல், சாதகமான திடீர் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பண வரவு இருக்கும். கையில் பணம் புழங்குவதால் தேவையில்லாத செலவுகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு மற்றும் நல்ல சம்பள உயர்வு கிடைக்கக் பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது. நினைத்த காரியங்கள் தடையின்றி நடப்பதால் மனதில் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் குடிகொள்ளும். உங்களின் ஒட்டுமொத்த ஆளுமைத் திறனே மாறும்.
