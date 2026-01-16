இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. இந்த ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Mars Transit 2026 : இன்று அதாவது ஜனவரி 16 ஆம் தேதி செவ்வாய் மகர ராசியில் பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளார். செவ்வாய் தனது உச்ச ராசியான மகர ராசியில் நுழைந்தவுடன், ருச்சக ராஜயோகம் உருவாகி உள்ளது. இன்று அதாவது ஜனவரி 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:27 மணிக்கு செவ்வாய் மகர ராசியில் பயணிக்கத் ஆரம்பித்துள்ளார். அதே நேரத்தில், செவ்வாய் கிரகத்துடன் சூரியனும் சுக்கிரனும் மகர ராசியில் பயணிப்பதால் திரிகிரஹ யோகமும் உருவாகும். இந்த நல்ல கிரகங்களின் சேர்க்கையால், ஜனவரி 17 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு மேஷம் மற்றும் கடகம் உள்ளிட்ட 5 ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். நன்மைகளுடன், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை பெருகும். செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகசிக்கப்போகிறது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025 மேஷம்: உங்கள் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
செவ்வாய் மேஷ ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் பயணிக்கத் தொடங்கி உள்ளார். இதன் விளைவாக, உங்கள் வேலையில் வலுவான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார். உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், ஆனால் உங்களுக்கு பல நல்ல வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு, இது வணிக வளர்ச்சிக்கு ஒரு நல்ல நேரம். அரசாங்க வேலையிலும் நல்ல பலன்களைக் காணலாம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையில் சமநிலையை பராமரிப்பது நல்லது.
பரிகாரம்: செவ்வாய்க்கிழமைகளில் தவறாமல் ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் செய்யுங்கள்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025 கடகம்: கூட்டாண்மைகள் நன்மைகளைத் தரும்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் அவர்களின் ஏழாவது வீட்டில் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். இது கூட்டாண்மைகளுக்கு நன்மைகளைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமணமாகாதவர்களுக்கு ஒரு துணை கிடைக்கலாம். உங்கள் துணையுடன் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் இணைந்திருப்பீர்கள்.
பரிகாரம்: செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் சுந்தரகாண்டத்தை பாராயணம் செய்யுங்கள்.
கன்னி ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025: உங்கள் எண்ணங்கள் வலுவாக இருக்கும்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் ஐந்தாம் வீட்டில் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். உங்கள் எண்ணங்களில் முன்பை விட வலுவாக உணர்வீர்கள். உங்கள் உறவுகளில் ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். இது உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
பரிகாரம் – செவ்வாய் கிழமையன்று சிவப்பு நிற ஆசனத்தில் அமர்ந்து செவ்வாய் கிரக மந்திரத்தை ஓம் க்ராம் க்ரீம் க்ரௌம் ஸஹ பூராய நமஹ் என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்கவும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பெரிய முடிவுகளை எடுப்பார்கள்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் மூன்றாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க திருப்புமுனையாக இருக்கலாம், அதாவது நீங்கள் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கலாம். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் மேல் படிப்புக்காக நீங்கள் வெளிநாடு பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். இந்த பெயர்ச்சியின் போது நீங்கள் பல துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்கலாம்.
பரிகாரம்: செவ்வாய்க்கிழமை, அனுமன் கோவிலுக்குச் சென்று தீபம் ஏற்றவும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025: மகரம் ராசிக்காரர்கள் ராஜயோகத்தின் பலனைப் பெறுவார்கள்
மகரம் உங்கள் முதல் வீடான லக்னத்தில் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். செவ்வாய், சூரியன் மற்றும் புதன் உங்கள் ராசியில் ஒன்றாக இணைவார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால், ருச்சக ராஜயோகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, மகர ராசிக்காரர்கள் ஒரு தனித்துவமான தன்னம்பிக்கை உணர்வை அனுபவிப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் உங்களை நீங்களே நிரூபிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் உறவுகளும் வலுவடையும். நீங்கள் தைரியமான தொழில் முடிவுகளை எடுக்க முடியும், இதன் பலன்களை வரும் நாட்களில் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
பரிகாரம்: சிவப்பு நிற ஆடைகளை தானம் செய்யுங்கள் அல்லது ஏழைகளுக்கு பாசிப்பருப்பை தானம் செய்யுங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
