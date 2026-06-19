/ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகுது

Sevvaai Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் சேனாதிபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய், நாளை (ஜூ 20) மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இங்கே அவர் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வரை இருப்பார். ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்சியின் தாக்கத்தால் 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நன்மைகள் ஏற்படும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் ஜூன் 20 ஆம் தேதி கிருத்திகை நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திலிருந்து ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இதனால் அதீத நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்கள் வாழ்வில் செவ்வாய் பொற்காலத்தை கொண்டு வருவார். இந்த ராசிக்காரர்கள் பல வித வெற்றிகளை அனுபவிப்பார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை இங்கே காணலாம்.
ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள் சுருக்கமாக....
|ராசி
|பலன்கள்
|மேஷம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்
|ரிஷபம்
|தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள்
|கடகம்
|குழந்தைகளால் நன்மை கிடைக்கும்
|சிம்மம்
|சம்பள உயர்வுடன் பதவி உயர்வு
|விருச்சிகம்
|திருமண வாழ்க்கையில் உற்சாகம்
ரிஷப ராசியில் செவ்வாயின் பெயர்ச்சி மேஷத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் நடக்கும். ஜாதகத்தின் இரண்டாம் வீடு பணம், பேச்சு, குடும்பம் மற்றும் குவிக்கப்பட்ட சொத்து ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பாகும். இந்த காலகட்டத்தில், சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும். இது நிதி நிலைமையை பலப்படுத்தும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உண்டாகும். சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் லாபம் கிடைக்கும்.
செவ்வாய் ரிஷபத்தில் தான் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். அவர் இந்த ராசியில் 44 நாட்கள் இருப்பார். இந்த காலத்தில் செவ்வாயின் அருளால் தடைகள் நீங்கி வியாபாரத்தில் அமோக வெற்றி காண்பீர்கள். உறவுகள் சுமுகமாகும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் அமையும். உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தந்தை மற்றும் முன்னோர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
செவ்வாய் ஜூன் 20-ம் தேதி ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிப்பதன் மூலம் கடகத்தின் பதினொன்றாவது வீட்டைச் செயல்படுத்துவார். ஜாதகத்தின் பதினொன்றாவது வீடு வருமானம், லாபம் மற்றும் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் வீடாக கருதப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், நீங்கள் புதிய வருமான வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு சம்பள உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து சம்பந்தமான ஆதாயங்களும் உண்டாகும். குழந்தைகளால் நன்மை கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
ஜூன் 20 அன்று இரவு செவ்வாய் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகும்போது செவ்வாய் சிம்மத்தின் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். செவ்வாய் கிரகத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக, சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்களின் தலைமைத்துவ திறன்கள் பலப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். சம்பள உயர்வுடன் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.
விருச்சிக ராசிக்கு அதிபதியான செவ்வாய் ஏழாம் வீட்டைப் பார்ப்பதன் மூலம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு உற்சாகத்தை தருவார். செவ்வாய் அருளால் இந்த காலத்தில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கடினமான காரியங்களைக் கூட எளிதில் செய்து முடிப்பார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கூட்டாண்மையில் இயங்கும் வியாபாரத்தில் லாபம் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். அதே சமயம் வியாபாரிகள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் உற்சாகம் இருக்கும். எனினும், இந்த காலத்தில் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தில் கோபத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நமது வாழ்க்கையில் மொத்தம் 12 ராசிகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் தாக்கம் நம் வாழ்வில் பல வித மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக கருதப்படுகின்றது. கிரக பெயர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ப நமது பலன்களும் மாறுகின்றன. கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திரங்களை மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றங்களுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது.
செவ்வாய் கிரகத்தின் அருள் பெற்று, வாழ்வில் வீரம், வெற்றி, தெளிவு ஆகியவற்றை பெற, "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம். முருகப் பெருமான் செவ்வாய் கிரகத்திற்குரிய கடவுளாவார். ஆகையால், தினமும் கந்த சஷ்டி கவசத்தை சொல்வதும் நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)