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ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகுது

Mars Transit: செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இதனால் அதீத நன்மைகள் ஏற்படும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:33 AM IST
ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகுது
Image Credit: Mars Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகுது
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