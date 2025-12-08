தனுசு ராசியில் செவ்வாய்: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் யாருக்கு?

ஆற்றலின் மூலமாகவும், செயல், தைரியம் மற்றும் மூலோபாயத்தின் அதிபதியாகவும் கருதப்படும் செவ்வாய் கிரகம், குருவின் (வியாழன்) ராசியான தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்தது. நெருப்பு, தைரியம் மற்றும் வேகத்தின் கிரகமான செவ்வாய், தனுசு ராசியில் நுழையும்போது, தனிநபர்கள் மீது பின்வரும் முக்கிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது:
உற்சாகம் மற்றும் தீர்க்கமான தன்மை: செயலில் அதிக ஆர்வம் மற்றும் விரைவான முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
ஆபத்து எடுக்கும் தன்மை: புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் பிறக்கிறது.
பயணம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றம்: நீண்ட தூரப் பயணங்கள், குறிப்பாக ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் உயர் கல்வியில் கவனம் செலுத்துதல்.
தார்மீக போராட்டங்கள்: சத்தியத்திற்காகவும் நீதிக்காகவும் போராடும் மனப்பான்மை உருவாகிறது.
சக்தி எழுச்சி: எதிர்பாராத மற்றும் திடீர் ஆற்றல், உற்சாகம் காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் விரிவான தாக்கங்கள் குறித்து இப்போது காணலாம்.
மேஷம்: இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, உங்கள் அதிர்ஷ்ட உயர்வுக்கு சில தடைகள் ஏற்படலாம். கடவுள் மீதான உங்கள் கவனம் சற்று குறைவாக இருக்கும். மேலும், உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அனைத்து வகையான வசதிகளையும் பெற நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
சிம்மம்: இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ், நீங்கள் கடின உழைப்பால் பயனடைவீர்கள் மற்றும் கல்வி பெறுவீர்கள். உங்கள் குழந்தைகளுடனான உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக மாறும். உங்கள் பெரியவர்களிடமிருந்து நீங்கள் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் படிப்பில் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.
துலாம்: செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மூன்றாவது வீடு என்பது துணிச்சல், இளைய உடன்பிறப்புகள் மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, உங்கள் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து உதவி பெறுவதில் சில தாமதங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உங்களை திறம்பட வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகலாம். உங்கள் உடல்நலத்திலும் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியின் முதல் வீடான லக்னத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். முதல் வீடு என்பது உடல், ஆரோக்கியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த புகழையும் மரியாதையையும் பெற்றுத்தரும். நீங்கள் நிதி ரீதியாகவும் லாபம் பெறுவீர்கள். உங்கள் காதலியுடனான (அல்லது துணையுடனான) உங்கள் உறவு வலுப்பெறும். உங்கள் ஜாதகத்தில் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது தற்காலிகமாக அந்த நபரை தோஷமுடையவராக ஆக்குகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: மருமகளை கண்டாலே பிடிக்காது! இந்த 3 ராசி மாமியார்களால் ஒரே தலைவலி தான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ