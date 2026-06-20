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ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 42 நாட்களுக்கு 6 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்! பரிகாரம் என்ன?

Sevvai Peyarchi: செவ்வாய் பகவான் நாளை அதாவது ஜூன் 21 ஆம் தேதி ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறது. இதனால் குறிப்பிட்ட 6 ராசிக்காரர்கள் கஷ்ட காலத்தை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான சவால்களை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:23 PM IST
ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 42 நாட்களுக்கு 6 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்! பரிகாரம் என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 42 நாட்களுக்கு 6 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்! பரிகாரம் என
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