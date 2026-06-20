/ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 42 நாட்களுக்கு 6 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்! பரிகாரம் என்ன?

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் செவ்வாய் கிரகம் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக இருக்கிறது. தைரியம், வீரம் மற்றும் ஆற்றலின் கிரகமாக இருக்கும் செவ்வாய் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நாளை (ஜூன் 21) ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய் பகவான் ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அங்கு ஆகஸ்ட் 02 ஆம் தேதி வரை நீடிப்பார்.
அதாவது, இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் மொத்தம் 42 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். கிரகங்களின் இந்த பெரிய மாற்றத்தால் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சில ராசிகளுக்கு இந்த பெயர்ச்சி வெற்றிக்கான கதவுகளை திறக்கும் என்றாலும், சில ராசியினர் இந்த காலகட்டத்தில் கூடுதல் கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டும்.
நவக்கிரகங்களில் செவ்வாய் கிரகங்களின் தளபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். 42 நாட்களுக்கு ரிஷப ராசியில் அவர் தங்கியிருப்பது ஒட்டுமொத்த கிரக நிலைகளிலும் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும். இது முக்கியமாக நமது நிதி சார்ந்த முடிவுகள், தைரியம் மற்றும் வேலை செய்யும் திறன் ஆகியவற்றை பாதிக்கும். ஜோதிட கணக்கீடுகளின்படி, செவ்வாயின் இந்த தாக்கம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் மாறுபடும். இருப்பினும், முக்கியமாக மிதுனம், துலாம் உட்பட மொத்தம் 6 ராசிகளை சேர்ந்தவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: செவ்வாய் அதன் சொந்த ராசிக்குள் (ஜென்ம ராசி) நுழைவதால் கோபம், ஆக்ரோஷம் மற்றும் பிடிவாதம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதனால் தேவையற்ற அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்: உங்கள் ராசிக்கு நேர் எதிரே 7ம் இடத்தில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பதால், கணவன்-மனைவிக்குள்ளும், தொழில் கூட்டாளிகளுடனும் வீண் கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம். அதனால் பேச்சில் நிதானம் தேவை.
சிம்மம்: பணியிடத்தில் வேலைப்பளு மற்றும் மன அழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது பொறுமை அவசியம். இல்லையென்றால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் வரும்.
கும்பம்: செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு 4 ம் இடத்திற்கு வருவதால் அலைச்சல், தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை மற்றும் வண்டி வாகனங்களால் தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படலாம்.
மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசி: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகச் செல்வதில் சிக்கல்கள் வரலாம். இந்த நேரத்தில் அகந்தையைத் தவிர்ப்பதும், பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதும் நன்மைகளைத் தரும்.
இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி சாதகமற்ற பலன்களை தரும் பட்சத்தில், அதனை சில பரிகாரங்கள் மூலம் குறைக்கலாம். என கூறப்படுகிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)