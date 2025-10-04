English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம்... செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்

Sevvai Peyarchi: கூடிய விரைவில் செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 06:10 PM IST
  • செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
  • செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
  • சுருக்கமாக, அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும்.

Trending Photos

இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம்... செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்

Sevvai Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், செவ்வாய் கிரகங்களின் தளபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். செவ்வாய் நெருப்பு அம்சத்தின் அடையாளமாக இருந்து வீரத்தை குறிக்கிறார். இவர் நிலம், மனை, சொத்து, வீரம், விவேகம், துணிச்சல், வீடு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

செவ்வாய் பெயர்ச்சி

செவ்வாய் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் 2:44 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிப்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த ருச்சக ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் மிகவும் வலுவான நிலையில் இருப்பார். 
செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். மிதுனம், விருச்சிகம் உட்பட ஐந்து ராசிகள் செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் கணிசமாக பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களின் தன்னம்பிக்கையும் இந்த நேரத்தில் அதிகரிக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் அதிக நற்பலன்களை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்கு, செவ்வாய் அவர்களின் ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். செவ்வாய் பெயர்ச்சி தாக்கத்தால், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மதிப்புமிக்க பொருள் ஒன்றைப் பெறலாம். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தரும். செவ்வாயின் செல்வாக்கு உங்களுக்கு நல்ல நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அனைத்து வகைகளிலும் நன்மை பயக்கும். பொதுவாக, இந்த நேரம் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் போட்டியாளர்களை விட நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். உங்கள் நற்பெயரும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். உங்கள் வருமானமும் உயரும்.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்கு, செவ்வாய் மூன்றாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். ஜோதிடத்தின்படி, மூன்றாவது வீட்டில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பது மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. இது உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். நம்பிக்கையுடன் எடுக்கும் செயல்கள் உங்களுக்கு நல்ல நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள். உங்கள் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். மேலும், செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். சுருக்கமாக, அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்கு, செவ்வாய் முதல் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். முதல் வீட்டில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பது நல்லதாகக் கருதப்படவில்லை என்றாலும், உங்கள் ராசியில் குருவின் செல்வாக்கு அதன் எதிர்மறை தாக்கத்தைக் குறைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டால், அதிக வெற்றியை அடைவீர்கள். வெற்றியை அடைய, உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் பொறுமையுடன் அணுக வேண்டும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் லாப வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீட்டில் செவ்வாய் இருந்தால், அது மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும். உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் முழு நேர்மையுடன் முடிப்பது மிகவும் முக்கியம். அவ்வாறு செய்வது குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். தொழிலதிபர்களும் பயனடைவார்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு, செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைத் தரும். உங்கள் சகோதரர்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் நேர்மறையான முடிவுகளை பெறலாம். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நண்பர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் கணிசமாக பயனடையலாம்.

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களைத் தரும். உங்கள் ராசி அதிபதியான குருவின் செல்வாக்கின் கீழ், நீங்கள் உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் மிகுந்த புத்திசாலித்தனத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் வேலையிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். உங்கள் அனுபவத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். எந்த சர்ச்சைகளிலும் ஈடுபட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உங்களுக்கு முதுகுவலி பிரச்சினைகள் இருந்தால், அவற்றைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

மேலும் படிக்க | 12 மாதங்களுக்கு பிறகு சுக்கிரன் உருவாக்கும் நீசபங்க ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை, ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Mars TransitMarsmangalAstrologyRasipalan

Trending News