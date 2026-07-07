/செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ஜூலை 24 முதல் 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும், ஜாக்பாட் பலன்கள்!

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தின்படி, வரும் ஜூலை 24 ஆம் தேதி அன்று நவக்கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்க இருக்கிறார். மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் என்பது ஆற்றல், ஆர்வம், தேடல் மற்றும் புதிய திசையை நோக்கி முன்னேறும் உற்சாகம் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒரு கிரகம் தனக்கு சாதகமான அல்லது தனது சொந்த நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது, அதன் சுப பலன்கள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்கையாகும்.
இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் தொழில், நிதிநிலை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அற்புதமான மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அப்படி செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அமோக பலன்களை பெறப்போகும் அந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசியின் அதிபதியே செவ்வாய் பகவான் என்பதால், இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிக சிறப்பான நன்மைகளை அள்ளித்தரப் போகிறது. பணியிடத்தில் உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும், அவற்றை வெற்றிகரமாக முடித்துக் காட்டுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டும் ஆதரவும் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக்கிடந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். நிலம், வீடு அல்லது சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலமாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும்.
சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். சமுதாயத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். பூர்வீக சொத்துக்கள் அல்லது கடந்த கால முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் தைரியத்தையும் அசாத்திய துணிச்சலையும் தருவதாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த நீதிமன்ற வழக்குகள் அல்லது குடும்பத் தகராறுகளில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்வு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும், புத்துணர்ச்சியுடனும் புதிய ஆற்றலுடனும் செயல்படுவீர்கள். விளையாட்டு துறை, நிர்வாக சேவைகள், பாதுகாப்பு துறை (ராணுவம் அல்லது காவல்துறை) அல்லது அரசியல் துறையில் இருப்பவர்கள் தங்களின் திறமையை நிரூபிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைப்பதால் மனநிறைவு உண்டாகும்.
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