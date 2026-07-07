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செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ஜூலை 24 முதல் 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும், ஜாக்பாட் பலன்கள்!

Sevvai Peyarchi Palangal: செவ்வாய் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பதால் மேஷம், சிம்மம், தனுசு ஆகிய 3 ராசிகளுக்கு தொழில், நிதிநிலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெரும் யோகமும் சாதகமான மாற்றங்களும் உண்டாகும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:41 PM IST
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ஜூலை 24 முதல் 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும், ஜாக்பாட் பலன்கள்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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