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செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 30 நாட்களுக்கு ராஜயோகம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொன், பொருள் சேரும்

Mars Transit On June 21:  ஜூன் 21ஆம் தேதி செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.  செவ்வாய் பகவான் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், குறீபிப்டட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:16 PM IST
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 30 நாட்களுக்கு ராஜயோகம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொன், பொருள் சேரும்
Image Credit: Mars Transit On June 21

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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