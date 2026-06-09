/செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 30 நாட்களுக்கு ராஜயோகம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொன், பொருள் சேரும்

Mars Transit On June 21: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், செவ்வாய் கிரகம் ஜூன் 21ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறது. செவ்வாய் பகவான் 30 நாட்கள் ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அந்த வகையில், ஜூன் 21ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். செவ்வாய் சுக்கிரனின் ராசியான ரிஷபத்திற்குள் செல்வதால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறீத்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள். குறிப்பாக, ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். புதிய நண்பர்கள் பெற வாய்ப்பு உண்டு. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவில் வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திரமண வாழ்க்கையில் உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புகள் உள்ளன.
பரிகாரம்: தினமும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு சென்று நல்லி தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும். அனுமன் சாலிசாவை பாராயணம் செய்யவும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கடன் தொல்லை தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியான முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான மரியாதை கிடைக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். திருமண தடைகள் நீங்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
பரிகாரம்: தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்க அனுமனுக்கு நெற்றிலை மாலை சமர்ப்பித்து வழிபட வேண்டும். செவ்வாய்கிழமைகளில் அனுமன் சாலிசாவை பாராயணம் செய்ய வேண்டும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்குவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். அதனால், உங்களுக்கு வருமானம் உயரும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை பெருக்கும். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி செல்வம் பெருகும். மேலும், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றி கரமாக முடிப்பீர்கள்.
பரிகாரம்: செவ்வாய் கிரகத்தின் அருள் முழுமையாக கிடைக்க வெல்லம், பருப்பு வகைகளை செவ்வாய்கிழகைளில் தானமாக வழங்க வேண்டும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். இந்த காலத்தில் உங்களுடைய வளர்ச்சி மிகப்பெரியதாக இருக்கும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். செவ்வாய் அருளால் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சரியாக திட்டங்கள் உங்களுக்கு வெற்றியில் தான் முடியும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள்.