/செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. குரு மங்கள யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

நவகரகங்களில் செவ்வாய் வலிமை, தைரியம் ஆகியவற்றை குறிக்கும் முக்கிய கிரகமாக கருத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், செவ்வாய் வரும் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி அன்று கடக ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறது. தொடர்ந்து நவம்பர் 12 ஆம் தேதி வரை அதே ராசியில் சஞ்சரிக்க உள்ளது. ஏற்கனவே குரு பகவான் கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். குரு கடகத்தில் உச்ச பலம் பெறும் நிலையில் இருப்பதால், செவ்வாய் அங்கு இணைவது மேலும் கவனம் பெறுகிறது.
உருவாகும் குரு மங்கள யோகம்
2026 ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை குரு பகவான் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் செப்டம்பர் 18 முதல் அக்டோபர் 31 வரை கடகத்தில் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து பயணிக்க உள்ளன. இந்த கிரக சேர்க்கை ஜோதிடத்தில் குரு மங்கள யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த யோகம் தைரியம், பணவரவு, தொழிலில் முன்னேற்றம், முற்சிகளில் வெற்றி போன்ற பல்வேறு சாதகமான பலன்களை வழங்கக்கூடியது.
இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத முன்னேற்றங்களும் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அப்படி, அதிர்ஷ்ட பலன்களை பெறக்கூடிய 3 ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி குடும்பம், வீடு மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களை எடுத்துக்காட்டும் 4 ஆம் வீட்டில் நடைபெறுகிறது. இதனால் இந்த காலகட்டத்தில் பல்வேறு முக்கியமான மாற்றங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் சாதகமான அமையக்கூடும். குறிப்பாக தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில், முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப உழைப்பையும் செலுத்த வேண்டி இருக்கும்.
நிதி ரீதியாகவும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். முதலீடு தொடர்பான சில முடிவுகள் சாதகமான பலனை கொடுக்கக்கூடும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடும் சூழலும் ஏற்படும். பணியிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது முக்கியமான காலகட்டமாக அமையலாம். தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த சில இலக்குகளை அடைவதற்கான சூழலும் உருவாகும்.
கடக ராசியை பொறுத்தவரை இந்த கிரக சேர்க்கை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஏற்கனவே உங்கள் ராசியில் குருபகவான் சஞ்சரித்து வரும் நிலையில், செப்டம்பர் 18 முதல் செவ்வாயும் அங்கு இணைகிறது. இதனால் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட காலமாக தாமதமாகி வந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். குறிப்பாக சட்டம் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் சாதகமான தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்ப்வர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைப்பதற்கான சூழல் ஏற்படலாம். வேலை செய்ப்வர்களுக்கு பணியிடத்தில் நல்ல முன்னேற்றமும் முக்கிய பொறுப்புகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும் உறவுகளுக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறைந்து நல்லிணக்கம் ஏற்படலாம். நீண்ட நாட்களாக செய்து வந்த ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதற்கு ஏற்ற காலமாக இது அமையக்கூடும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் குரு மங்கள யோகம் பல்வேறு சாதகமான மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும். செவ்வாய் அவர்களின் செயல்பாட்டில் வேகத்தையும் ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்க செய்யும் நிலையில், குருவின் சஞ்சாரம் தன்னம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும். இதன் காரணமாக தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது முக்கியமான தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அதன் மூலம் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டும் சூழலும் உருவாகக்கூடும்.
முதலீடு தொடர்பான முயற்சிகளிலும் சாதகமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். இருப்பினும் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் முழுமையாக ஆராய்ந்து எடுப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தங்களின் திறமைக்கு ஏற்ப புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. மேலும், உடல்நலத்தை பொறுத்தவரை பெரிய அளவிலான பிரச்சிகனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு. ஏற்கனவே இருந்த சில உடல்நலப் பிரச்சினைகளில் இருந்து படிப்படியாக மீண்டும் வருவதற்கான சூழல் உருவாகலாம். சேமிப்பும் நிதி திட்டமிடலும் எதிர்காலத்திற்கும் உதவியாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)