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செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. குரு மங்கள யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசியில் செவ்வாய் நுழைவதால் உருவாகும் குரு மங்கள யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணம் உள்ளிட்ட விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Sep 14, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:25 AM IST
செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. குரு மங்கள யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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