  இன்னும் 10 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான முழு ராசி பலன் இதோ

Mars Transit In Aquarius 2026: கும்ப ராசியில் நிகழப் போகும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும் தைரியத்தையும் தரும். அதன்படி 12 ராசிகளுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:49 PM IST
  • இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆற்றலையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்
  • இந்த நேரத்தில் ரிஷபம் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும்
  • வேலையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

Mars Transit In Aquarius 2026: ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் கிரகங்களின் தளபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார், தற்போது மகரத்தில் பயணித்து வரும் செவ்வாய் பகவான், வரும் பிப்ரவரி 23, 2026 அன்று காலை 11:33 மணிக்கு கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். கும்ப ராசி என்பது சனியின் ராசியாகும், இது நீதி மற்றும் செயலின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. மறுபுறம், செவ்வாய் போர், தைரியம் மற்றும் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது. எனவே, செவ்வாய் சனியின் வீட்டிற்குள் நுழைவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிக்கல்களை அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், சில ராசிக்காரர்கள் நன்மை பெறும் பலன்களைப் பெறுவார்கள். எனவே, செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு செவ்வாய் தான் அதிபதி, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆற்றலையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.
உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நன்மை அடைவீர்கள்.
வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் வணிகத்தில் நிதி ஆதாயங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
நீங்கள் புதிய திட்டங்கள் அல்லது பொறுப்புகளைப் பெறலாம்.

ரிஷபம்
இந்த நேரத்தில் ரிஷபம் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும்.
செவ்வாய் கிரகத்தின் செல்வாக்கு உங்கள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும், மேலும் வேலையிலும் அழுத்தம் இருக்கும்.
இந்த நேரத்தில் எந்த புதிய வேலையையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்.
கவனமாக முடிவுகளை எடுங்கள்.

மிதுனம்
வேலையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
உங்கள் உடல்நலத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், கவனமாக முதலீடு செய்யுங்கள்.
சிறிய தவறுகள் பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.
பயணம் மற்றும் ஆவணங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள்.

கடகம்
மேலதிகாரிகளுடனான கடக ராசிக்காரர்களின் உறவுகள் சற்று எதிர்மறையாக இருக்கலாம்.
வேலையில் பொறுமையையும் நிதானத்தையும் பேணுவது முக்கியம்.
புதியவர்களைச் சந்திப்பது பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம்.

சிம்மம்
உறவுகளில் சிம்மம் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியிருக்கும்.
திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏற்படலாம்.
வியாபாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் விஷயங்களைத் தீர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் தொழில் சார்ந்த உணர்வுள்ளவர்களாக மாறுவார்கள்.
உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும், மேலும் உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கக்கூடும்.
உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் கண்காணிக்க வேண்டும்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் தங்கள் செலவுகளை நிர்வகிக்க முடியும்.
வாகனம் வாங்கும் ஆசை நிறைவேறும்.
படைப்பு முயற்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குடும்ப விஷயங்களில் பதற்றம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
பழைய பிரச்சினைகள் தொந்தரவு செய்யும்.
சில சந்தர்ப்பங்களில் சட்ட தகராறுகள் ஏற்படலாம், எனவே மோதலைத் தவிர்க்கவும்.

தனுசு
இந்த காலம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும்.
புதிய திட்டங்கள் தீட்டப்படும், ஆனால் அவற்றை முடிப்பதற்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படும்.
உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடன் ஒருங்கிணைப்பைப் பேணுங்கள்.

மகரம்
இந்த காலம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஆரோக்கியம் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்யுங்கள்.
உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் ஒரு புதிய திசையைக் காண்பீர்கள்.

கும்பம்
செவ்வாய் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்கள் வாழ்க்கையில் செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும்.
தவறுதலாக கூட எந்த நிதி பரிவர்த்தனைகளையும் செய்யாதீர்கள்.
முன்னேற்றத்தை அடைவதில் நீங்கள் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும்.

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் குறைவாக இருக்கலாம்.
கடின உழைப்பு உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.
நிதி நிலைமை வலுவடையும்.
மன அமைதியைப் பேண முயற்சி செய்யுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா (Zee Media) இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்.. தகரம் கூட தங்கமாகும்

Mars TransitShaniAquariusZodiac signAstrology Predictions

