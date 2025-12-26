ஜனவரி 16 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ருச்சக ராஜயோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

Sevvai Peyarchi Palangal: ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின் படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கப் போகிறது. ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே பல முக்கிய பெயர்ச்சிகள் நிகழவுள்ளன. மேலும், ஆண்டு முழுவதும் கிரகங்களின் முக்கிய நிலை மாற்றங்களும் ஏற்படவுள்ளன. கிரகங்களின் சேனாதிபதியாக கருதப்படும் செவ்வாயின் பெயர்ச்சியும் ஜனவரி மாதம் நிகழவுள்ளது.
Mars Transit: செவ்வாய் பெயர்ச்சி
புத்தாண்டின் முதல் மாதத்திலேயே, செவ்வாய் அதன் உச்ச ராசியான மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி ஆற்றலையும் தைரியத்தையும் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான மிகவும் புனிதமான ருச்சக ராஜயோகத்தையும் உருவாக்கும்.
Ruchak Rajyog: ருச்சக ராஜயோகம்
செவ்வாய் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:27 மணிக்கு தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசியில் நுழைவார். மகரம் செவ்வாய் கிரகத்தின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் உச்ச ராசியை அடைவது செவ்வாயின் சக்தியையும் செல்வாக்கையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த நேரத்தில், செவ்வாய் பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான ருச்சக ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். இது தைரியம், தலைமைத்துவம் மற்றும் வெற்றியின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த யோகம் பிப்ரவரி 23, 2026 வரை நீடிக்கும்.
Mangal Gochar: செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்
மகர சங்கராந்திக்குப் பிறகு செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் ருச்சக ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தொழில், செல்வம் மற்றும் கௌரவம் தொடர்பான பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். இவர்களுக்கு இது பொற்காலமாய் இருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries): நல்ல வேலை கிடைக்கும்
மேஷ ராசிக்கு, செவ்வாய் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். இந்த நேரம் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சரியான தொழில் தேர்வுகளை எடுக்கவும், உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தவும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலையில் சிறந்த முடிவுகள் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மெஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது நல்ல வேலை கிடைக்கும். இருப்பினும், வாக்குவாதங்களிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
கடகம் (Cancer): குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்
கடக ராசிக்கு, செவ்வாய் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். வியாபாரத்தில் வெற்றி மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் எதிரிகளை நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள், மேலும் வணிக விரிவாக்கம் நன்மை பயக்கும். இருப்பினும், உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சில பதற்றங்கள் ஏற்படலாம். அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தெளிவான மனதுடன் எதிர்கொண்டால் நன்மை நடக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
சிம்மம் (Leo): வாழ்வில் நிம்மதி நிலவும்
சிம்ம ராசிக்கு, செவ்வாய் பெயர்ச்சி நிம்மதியை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில் எதிரிகள் மீது வெற்றியும் சட்ட விஷயங்களில் வெற்றியும் கிடைக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு ஆகியவை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்த கால முயற்சிகள் பலனளிக்கும். இருப்பினும். இந்த நெரத்தில் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம், இல்லையெனில் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம். பொறுமையாக செயல்பட்டால் வாழ்வில் நிம்மதி நிலவும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்
செவ்வாய் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். இந்த நேரம் தைரியத்தையும் முடிவெடுக்கும் திறன்களையும் வலுப்படுத்தும். ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும், புதிய வணிக உத்திகள் நன்மைகளைத் தரும். சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் நல்ல பலன்களைக் காணலாம்.
மகரம் (Capricorn): அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி பல நன்மைகளை அளிக்கும். செவ்வாயின் உச்ச ராசியில் அவரது செல்வாக்கு ஆற்றலையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகம் முன்னேறும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். திருமண வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும். பயணத் திட்டங்கள் தீட்டப்படலாம். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும். சொத்து வாங்குவதற்கு, வீடு வாங்குவதற்கு அல்லது கட்டுமானப் பணிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நடத்தையில் நிதானம் அவசியம்.
செவ்வாய் அருள் பெற
செவ்வாய் அருள் பெற, "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் சொல்லலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
