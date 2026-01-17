English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி... அடுத்த 38 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்

மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி... அடுத்த 38 நாட்கள் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்

Mars In Capricorn 2026: ஜனவரி 16, 2026 அன்று செவ்வாய் மகர ராசியில் நுழைந்தார். வரும் பிப்ரவரி 23, 2026 வரை செவ்வாய் மகர ராசியில் பயணிப்பார். அடுத்த 38 நாட்கள் நீடிக்கும் இந்தப் பெயர்ச்சி, பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:11 PM IST
  • தொழில் முன்னேற்றத்தையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும்.
  • இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
  • கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.

Mars In Capricorn 2026: ஜனவரி 16, 2026 அன்று செவ்வாய் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். வரும் பிப்ரவரி 23, 2026 வரை இதே ராசியில் செவ்வாய் பயணிப்பார். ஏறக்குறைய 38 நாட்கள் நீடிக்கும் இந்தப் பெயர்ச்சியால், பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல சுப பலன் உண்டாகும் என்று கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, மகரம் செவ்வாய் கிரகத்தின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. அதாவது இந்த நேரத்தில் செவ்வாய் முழு பலத்துடன் இருப்பார் என்பது ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும். அதேபோல் செவ்வாய் தைரியம், தன்னம்பிக்கை, தொழில், சொத்து போன்றவற்றை நேரடியாக பாதிக்கும். எனவே செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் போது சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுவார்கள். இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)- மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி தொழில் முன்னேற்றத்தையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்பைப் பெறலாம். அரசு அல்லது நிர்வாகத் துறையில் உள்ளவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் சாதகமாக பலனைப் பெறுவீர்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் =கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி கிடைக்கும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களின் சமூக அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)- ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீண்ட தூரப் பயணம், வெளிநாட்டு வேலை அல்லது உயர் கல்வி வெற்றிகரமாக இருக்கலாம். நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் நிறைவடையும், மேலும் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை படிப்படியாக வலுவடையும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)- இந்த காலம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான சில மகிழ்ச்சியான செய்திகளைப் பெறலாம். தொழில் முயற்சிகள் பலனளிக்கும், புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign)- செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சொத்து, வாகனங்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மை பயக்கும். புதிய வீடு வாங்குவது அல்லது இடம் பெயர்வது போன்ற வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கை வலுவடையும். ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானம் அல்லது உள்துறை வடிவமைப்பில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பு நேரமாக இருக்கும்.

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)- செவ்வாய் உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சியால், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறம் வலுவாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் பெரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க இது சரியான நேரம். எதிரிகள் பலவீனமடைவார்கள், மேலும் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )

