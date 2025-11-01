English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு சர்வ ராஜயோகம், வெற்றி கிடைக்கும்

தனசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு சர்வ ராஜயோகம், வெற்றி கிடைக்கும்

Mars enters Jupiter Sign: டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார், இது தைரியம், வீரம் மற்றும் நிதி ஆதாயத்தை அதிகரிக்கும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக அதிர்ஷ்டத்தையும் மன மகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடும்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:25 PM IST
  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
  • விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும்.
  • இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.

Mars enters Jupiter Sign: ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் தைரியம், வலிமை, வீரம், ஆற்றல், இரத்தம் மற்றும் செல்வத்தின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது நம் வாழ்வின் இந்தப் பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி, செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார், இது ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை கொண்டு வரும்.

தனுசு ராசி குருவால் ஆளப்படுகிறது, ஜோதிடத்தின்படி, குரு மற்றும் செவ்வாய் நட்பு கிரகங்கள். எனவே, இந்தப் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது. சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் மற்றும் தைரியம் அதிகரிப்பதற்கும், மகிழ்ச்சியான மற்றும் உற்சாகமான மனநிலையை ஏற்படுத்தும்.

சிம்மம்
செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து தாய்மை மற்றும் பொருள் சுகங்களுக்குப் பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் வசதிகள் மேம்படக்கூடும். நீங்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதைக் கருத்தில் கொண்டால், இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். மூதாதையர் சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் வேலை ரியல் எஸ்டேட், சொத்து அல்லது ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால், இந்த நேரம் நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் நிதி விஷயங்கள் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள், மேலும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து ஒப்பந்தங்கள் அல்லது சிக்கித் தவிக்கும் விஷயங்களும் திடீரென்று முடிவடையும்.

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் ராசி அதிபதியான செவ்வாய், பணம் மற்றும் பேச்சு தொடர்பான பகுதியில் பெயர்ச்சி அடைவார். இது நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கும். கூடுதலாக, இந்த காலகட்டத்தில் மூத்த மற்றும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுவடையும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் செழிக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமானது, ஏனெனில் அவர்கள் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு
இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்தின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்து, உங்கள் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் நிதி விஷயங்களும் மேம்படும். செவ்வாய் ஐந்தாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்வதால், இந்த காலம் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். உங்கள் மனைவியிடமிருந்து ஆதரவையும் நண்பர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தியையும் பெறுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இது மன மகிழ்ச்சி, சமூக மரியாதை மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான ஒரு காலமாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | Monthly Rasipalan: நவம்பர் மாத ராசி பலன்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டது துலங்கும்!

மேலும் படிக்க | நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

