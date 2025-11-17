English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனுசு ராசிக்கு செல்லும் செவ்வாய்: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

தனுசு ராசிக்கு செல்லும் செவ்வாய்: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Mars enters Jupiter Sign: டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார், இது தைரியம், வீரம் மற்றும் நிதி ஆதாயத்தை அதிகரிக்கும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக அதிர்ஷ்டத்தையும் மன மகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடும்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:02 PM IST
Mars enters Jupiter Sign: வேத ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் தைரியம், வலிமை, வீரம், ஆற்றல், இரத்தம் மற்றும் செல்வத்தின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது நம் வாழ்வின் இந்தப் பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. டிசம்பர் 28 ஆம் தேதி, செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனுசு ராசி குருவால் ஆளப்படுகிறது, ஜோதிடத்தின்படி, குரு மற்றும் செவ்வாய் நட்பு கிரகங்கள் ஆகும். எனவே, இந்தப் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது. சில ராசிகளுக்கு, இந்த நேரம் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் மற்றும் தைரியம் அதிகரிப்பதற்கும், மகிழ்ச்சியான மற்றும் உற்சாகமான மனநிலையை ஏற்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும்.

சிம்மம்: இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து தாய்மை மற்றும் பொருள் சுகங்களுக்கு பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் வசதிகள் மேம்படக்கூடும். நீங்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதைக் கருத்தில் கொண்டால், இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். மூதாதையர் சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் வேலை ரியல் எஸ்டேட், சொத்து அல்லது ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால், இந்த நேரம் நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் நிதி விஷயங்கள் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள், மேலும் நிலுவையில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள் அல்லது சிக்கித் தவிக்கும் விஷயங்களும் திடீரென்று முடிவடையும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் ராசி அதிபதியான செவ்வாய், செல்வம் மற்றும் பேச்சு சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் பெயர்ச்சி அடைவார். இது உங்கள் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். கூடுதலாக, இந்த காலகட்டத்தில் மூத்த மற்றும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுவடையும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் செழிக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும், மேலும் உங்கள் மன சமநிலை மற்றும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்தின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்து, உங்கள் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலையும் மேம்படும். செவ்வாய் ஐந்தாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்வதால், இந்த நேரம் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். உங்கள் துணைவரிடமிருந்து ஆதரவையும் நண்பர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தியையும் பெறுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இது மன மகிழ்ச்சி, சமூக மரியாதை மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான ஒரு காலமாக இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

