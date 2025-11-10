English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 51 நாட்கள் 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்

கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், எப்போதும் ஆற்றல், வீரம், தைரியம் மற்றும் தீர்க்கமான தன்மையின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகம் ஒரு நபருக்கு போராடும் வலிமை, இலக்குகளை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அளிக்கிறது. இருப்பினும், செவ்வாய் அஸ்தமிக்கும்போது, ​​அதன் செல்வாக்கு பலவீனமடைகிறது. இந்த ஆண்டு, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி மாலை 6:36 மணிக்கு, செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் அஸ்தமனமானார். இப்போது, ​​அடுத்த 51 நாட்களுக்கு செவ்வாய் இந்த நிலையில் பயணிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், செவ்வாய் பலம் குறையும், இதனால் பல ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில், அதாவது தொழில், ஆரோக்கியம், உறவுகள், முதலீடுகள் மற்றும் முடிவுகள் போன்றவற்றில் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியிருக்கும். செவ்வாய் அஸ்தமனத்தின் விளைவுகளை எந்த ராசிக்காரர்கள் மீது ஏற்படும் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 10, 2025, 06:20 PM IST
  • மேஷ ராசியை ஆளும் கிரகமான செவ்வாய்.
  • உடல்நலம் ரீதியாக, சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை ஒரு கவலையாக இருக்கலாம்.
  • உங்கள் அதிர்ஷ்டமும் முடிவெடுக்கும் திறனும் பாதிக்கப்படலாம்.

Mars Transits In Scorpio: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், எப்போதும் ஆற்றல், வீரம், தைரியம் மற்றும் தீர்க்கமான தன்மையின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகம் ஒரு நபருக்கு போராடும் வலிமை, இலக்குகளை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அளிக்கிறது. இருப்பினும், செவ்வாய் அஸ்தமிக்கும்போது, ​​அதன் செல்வாக்கு பலவீனமடைகிறது. இந்த ஆண்டு, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி மாலை 6:36 மணிக்கு, செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் அஸ்தமனமானார். இப்போது, ​​அடுத்த 51 நாட்களுக்கு செவ்வாய் இந்த நிலையில் பயணிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், செவ்வாய் பலம் குறையும், இதனால் பல ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில், அதாவது தொழில், ஆரோக்கியம், உறவுகள், முதலீடுகள் மற்றும் முடிவுகள் போன்றவற்றில் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியிருக்கும். செவ்வாய் அஸ்தமனத்தின் விளைவுகளை எந்த ராசிக்காரர்கள் மீது ஏற்படும் என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)

மேஷ ராசியை ஆளும் கிரகமான செவ்வாய். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கையில் சிறிது குறைவு ஏற்படலாம். வேலையில் திட்டங்கள் மெதுவாகவே முன்னேறும். அற்ப விஷயங்களில் வாக்குவாதங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியம். இந்த நேரத்தில் புதிய முதலீடுகள் அல்லது முக்கிய முடிவுகளை ஒத்திவைப்பது நல்லது. மேஷ ராசியின் அசுப விளைவுகளைத் தவிர்க்க, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஹனுமான் சாலிசாவை சொல்லவும்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

செவ்வாய் கிரகத்தின் அஸ்தமனத்தால் உங்கள் தொடர்பு மற்றும் உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பேச்சைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். வார்த்தைகள் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படலாம். வேலையில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம், பயணம் செய்யும் போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் எச்சரிக்கையுடன் தொடங்குங்கள். உடல்நலம் ரீதியாக, சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை ஒரு கவலையாக இருக்கலாம்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign)

செவ்வாய் கிரகத்தின் அஸ்தமனத்தால் உங்கள் அதிர்ஷ்டமும் முடிவெடுக்கும் திறனும் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் கடின உழைப்பு தாமதமாகி வருவதாக நீங்கள் உணரலாம். பயணம் அல்லது கல்வி தொடர்பான முடிவுகள் தடைகளை சந்திக்க நேரிடும். மன அமைதிக்காக மத நடைமுறைகள் அல்லது தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனையை செய்வது நன்மை பயக்கும். கூட்டாண்மை விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பாதீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

