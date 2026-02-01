English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 5 நாட்களில் கும்பத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தங்கம், பணமழை தான்!

5 நாட்களில் கும்பத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தங்கம், பணமழை தான்!

Mars Venus Conjunction In February: ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி செவ்வாய் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்க உள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:09 AM IST
  • சுக்கிரன் செவ்வாய் சேர்க்கை
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Mars Venus Conjunction In February: ஜோதிடத்தின்படி, 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதுவம், பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில்,  பல சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற உள்ளது. இந்த கிரக மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும்.  அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்திலேயே செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

செவ்வாய், சுக்கிரனின் இந்த  சேர்க்கை செல்வம், புகழ், வெற்றிறை கொடுக்கும்.  இந்த  இரண்டு கிரகங்களும் இணையும்போது குறிப்பிட்ட ராசிகளக்கு பல நன்மைகளை அள்ளி தரும். அதாவது, பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று சுக்கிரன் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, செவ்வாய், பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அன்று கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த இரண்டு கிரகங்களும் கும்ப ராசியில் இணையும்போது, செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை உருவாகிறது. இதனால், எந்தெந் ராசிகளுக்கு பல நன்மைகளை அள்ளிக்கிறது என்று பார்ப்போம். 

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் பல நன்மைகளை அள்ளி தருகிறது. இந்த நேரத்தில், நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து நிறைவேறும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும்.  குடும்பத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளை அனைவரும் மதிப்பார்கள். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும்.  உங்கள் வீட்டிற்கு செழிப்பும், செல்வத்தையும் கொண்டு வருகிறது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு  பிப்ரவரி மாதத்தில் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். மேலும், வீட்டில் இருக்கும் நிதி ரீதியான பிரச்னைகளும் முடிவுக்கு வரும்.  நீங்கள் எதிர்பார்த்த வாகனம் ஒன்றை வாங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாராத்தில் போதுமான அளவக்கு லாபம் கிடைக்கும். மொத்தம் குடும்ப வாழ்க்கையில்  நிம்மதி, செல்வம் பிறக்கும். 

விருச்சிகம்

சுக்கிரன் செவ்வாய் சேர்க்கையால், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பல விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.  பணம் மற்றும் சொத்து விஷயங்களில் உங்ளுக்கு சாதகமாகன முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.  இதனால், உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அவர்களின் நிதி நிலைமை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  வருமானமும் உயரக் கூடும். தொழில் வாழ்க்கை மட்டுமின்றி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். வாகனம், நகை, வீடு வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

மகரம்

செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கையால்  மகர ராசிக்காரர்கள் மகத்தான நன்மைகளை பெறுவார்கள்.  இந்த காலக்கத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். மேலும், எதிர்பார்த்த நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த நிதி சிக்கல்கள் தீரும். நிதிப் பிரச்னையில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். திருமண தடை நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில்  நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  குழந்தைகள் வழியே ஒரு நற்செய்தி உங்களை  தேடி வரும் வாய்ப்பும் காணப்படுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

 

மேலும் படிக்க: குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி

 

மேலும் படிக்க: ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி உச்சம்
 

 

About the Author
