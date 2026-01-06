செவ்வாய், சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த ராசிகளுக்கு பணவரவு, பொற்காலம்.. எல்லாமே வெற்றி தான்!

Sevvai Sukran Conjunction 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிரகங்களும் ஒரு ராசியில் ஒன்றாக இணைகின்றன. இந்த கிரகங்கள் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களாகவும், ஜாதகத்தில் அவற்றின் நிலை வலுவாக இருந்தால் சுப யோகங்களும் உருவாகின்றன. அந்த வகையில், இன்னும் 10 நாட்களில் செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலன்களை தருகிறது. அதாவது, சுக்கிர பகவான் மார்ச் 26ஆம் தேதி அன்று மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனுடன் மே 11ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றத்தால், சில ராசிகளுக்கு அற்புதமான பலன்களை தருகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியின் 12வது வீட்டில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை ரிஷப ராசிகளுக்கு வருமானத்தை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு சாதமான நேரமாக இருக்கும். ஏற்கனவே, தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட காலமாக இருக்கும். அவர்களது தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். ஆடம்பர செலவுகளை செய்வீர்கள். இது உங்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சியை அள்ளிக் கொடுக்கும். பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். மேலும், உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் சுக்கிரம் சேர்க்கை சாதமான மாற்றங்களை கொண்டு வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வார்கள். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சொத்து பிரச்னைகளில் உங்களுக்கு சாதகனமான முடிவுகள் கிடைக்கும். அனைத்து வேலைகளிலும் லாபத்தை மட்டுமே பெறுவீர்கள். உடல்நலத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். ஒட்டுமொத்தான சுக்கிரன் செவ்வாய் சேர்க்கை உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
துலாம்
செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கலாம். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நிதி உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். எதிர்பாராத நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத பணவரவும் இருக்கும். தீடீர் நல்ல செய்திகள் வரலாம். புதிய வாகனம், வீடு, சொத்து வாங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் செவ்வாய் அருளாள் சிறப்பான பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் புகழும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். இதனால், உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகள் மாற்றங்கள் நடக்கும். கடின உழைப்பிற்கு பலன்களை பெறுவீர்கள். அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மேலும், உங்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். இதனால் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். சொத்து, வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பூர்வீக சொத்து உங்கள் பக்கம் தீர்ப்பாகும். பெற்றோர் ஆதரவுடன் உங்கள் வீருப்பமான தொழிலை தொடங்கும் வாய்ப்பும் காணப்படுகிறது.
