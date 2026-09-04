/செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டப்போகுது!

ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் இயக்கம் மற்றும் அவற்றின் நிலைகள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிரகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று குறிப்பிட்ட நிலையில் அமைவது சில நேரங்களில் சுப யோகங்களை உருவாக்கும். அந்த வகையில், தற்போது மிதுன ராசியில் செவ்வாயும், துலாம் ராசியில் சுக்கிரனும் சஞ்சரித்து வருகின்றனர். இவ்விரு கிரகங்களின் நிலைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு காரணமாக நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாகிறது.
இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று 5 மற்றும் 9வது இடங்களில் அமைந்து தொடர்பு கொள்ளும்போது நவபஞ்சம யோகம் ஏற்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் காணப்பட்டாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசியினருக்கு தொழில், பணவரவு, வியாபாரம் மற்றும் பொருளாதார விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அப்படி, செவ்வாய் மற்றம் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் இந்த நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் காணக்கூடிய ராசிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த நவபஞ்சம ராஜயோகம் தொழில் மற்றும் வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான சூழலை உருவாக்கக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு தங்களது எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதுடன், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். புதிய நபர்களுடனான அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களை பெற்றுத் தரக்கூடும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழிகள் கிடைக்கலாம். முக்கியமான பணிகளை திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அடைய முடியும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோக காலம் பொருளாதார ரீதியாக சாதகமானதாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த பணம் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகலாம். எதிர்பாராத வகையில் சில நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதுவரை முடிக்க முடியாமல் இருந்த முக்கியமான பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பதுடன், லாபமும் உயரக்கூடும். ஏற்கனவே மேற்கொண்ட முதலீடுகள் மூலமாகவும் எதிர்பார்த்த நிதி பலன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தனுசு ராசியினருக்கு நவபஞ்சம ராஜயோகம் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும் காலமாக அமையலாம். மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்து வருபவர்கள் தங்களது செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகளை பெறலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு இதுவரை மேற்கொண்ட கடின உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடும். வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீண்ட காலமாக வேலை தேடி வரும் தனுசு ராசியினருக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் சூழல் ஏற்படலாம். இதன் காரணமாக வருமானம் படிப்படியாக உயர்வதுடன், ஒட்டுமொத்த நிதி நிலையிலும் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
கன்னி ராசியினருக்கு நவபஞ்சம ராஜயோகம் தொழில் வாழ்க்கையில் மாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடும். குறிப்பாக, தற்போதைய வேலையை மாற்றுவது குறித்து யோசித்து வருபவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தங்களது முயற்சிகளுக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் காலமாக இது அமையலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், வருமானத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
குடும்பம் அல்லது பரம்பரை சொத்து தொடர்பாக நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயமும் கிடைக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)