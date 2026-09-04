Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டப்போகுது!

செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டப்போகுது!

செவ்வாய் மற்றம் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் இந்த நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் காண இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 04, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:32 AM IST
செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டப்போகுது!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
”அரசியல் பேச வேண்டாம்..” ராமதாஸ் வீட்டில் ஓட்டப்பட்டிருந்த பதாகை!
2
3
4
5