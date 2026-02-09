கும்ப ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்.. பிப்., 23ல் இருந்து 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்!

ஜோதிடத்தின்படி, செவ்வாய் கிரகம் மிகவும் முக்கியமானது. கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய்யின் ஒவ்வொரு அசைவும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்ற இருக்கிறது. தற்போது செவ்வாய் மகர ராசியில் பயணித்து வருகிறது. 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை செவ்வாய் மாற்றிக்கொள்ளும்.
அந்த வகையில், மகர ராசியில் இருக்கும் செவ்வாய், வரும் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி சனி பகவானை அதிபதியாக கொண்ட கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆக உள்ளது. செவ்வாய் கிரகம் சுமார் 18 மாதங்கள் கழித்து கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். செவ்வாய்யின் இந்த மாற்றமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்
செவ்வாய் ரிஷப ராசியின் 10ஆம் வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளார். இதன் காரணமாக ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற உள்ளனர். குறிப்பாக தொழில் விஷயத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு வரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத அளவில் லாபம் தரும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருந்தால், அது இந்த காலகட்டத்தில் சரியாகும்.
மிதுனம்
செவ்வாய் மிதுன ராசியின் 9ஆம் வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளது. இதன் காரணமாக மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் வேலை வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வெளிநாடுகள் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியடையும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலத்தில் தொடங்கலாம். வணிகத்தில் உங்களின் புதிய திட்டங்கள் வெற்றி அடைந்து லாபம் அடைவீர்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
செவ்வாய் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இதன் காரணமாக கும்ப ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மதிப்பு மரியாதையும் அதிகரிக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பரம்பரை சொத்துக்கள் கைக்கு வரும். மேலும், ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். நீண்ட நாள் இருக்கும் பிரச்சனை தீரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்
மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ