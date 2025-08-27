English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2025: விருச்சிக ராசிக்களுக்கு எப்படி பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Venus Transit 2025: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிர பகவான் ஏழாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீட்டின் அதிபதி ஆவார். இங்கே, சுக்கிரன் உங்கள் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இதன் காரணமாக உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 27, 2025, 08:47 PM IST
  • சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி: விருச்சிக ராசி மீது ஏற்படும் தாக்கம்
  • ஜோதிடத்தில் சுக்கிரனின் முக்கியத்துவம்
  • ஜாதகத்தில் பலவீனமான சுக்கிரனின் தாக்கம்

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2025: விருச்சிக ராசிக்களுக்கு எப்படி பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Venus Transit 2025: அன்பு மற்றும் அழகு கிரகமான சுக்கிரன், தற்போது கடக ராசியில் நுழைந்துள்ளார். சுக்கிரன் செப்டம்பர் 15, 2025 வரை கடகத்தில் பயணிப்பார். அதாவது, சுக்கிர பகவான் ஆகஸ்ட் 21 முதல் செப்டம்பர் 15 வரை கடகத்தில் பயணித்து வருவார். கடகத்தின் அதிபதி சந்திர பகவான் மற்றும் சந்திரன் சுக்கிர கிரகத்துடன் பகை உணர்வு கொண்டவர். சந்திரனின் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் மக்களையும் பாதிக்கும். இதில் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி: விருச்சிக ராசி மீது ஏற்படும் தாக்கம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிர பகவான் ஏழாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீட்டின் அதிபதி ஆவார். இங்கே உங்கள் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது, இதன் காரணமாக உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும். தொழில்-வணிகத்தில் லாபத்திற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபத்தைத் தர முடியும். கூட்டு தொழில் நடத்துபவர்கள் நல்ல வெற்றியைப் பெறலாம். அரசாங்க வேலையில் இருப்பவர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெறலாம்.

ஜோதிடத்தில் சுக்கிரனின் முக்கியத்துவம்

ஜோதிடத்தில் சுக்கிரன் ஒரு நல்ல கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசியை ஆளும் கிரகம். கன்னி ராசி சுக்கிரனின் நீச ராசியாகவும், மீனம் ராசி உச்சி ராசியாகவும் கருதப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருப்பவர்கள் நிதி சிக்கல்களையும் உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மாறாக, ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவான வீட்டில் இருந்தால், பொருள் வசதிகள் கூடும்.

ஜாதகத்தில் பலவீனமான சுக்கிரனின் தாக்கம்

- ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருந்தால், மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையையும் குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியையும் இழக்கலாம்.

- ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருந்தால் நோய்களால் சூழப்படலாம்.

- ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் பலவீனமாக இருந்தால், பொருள் வசதிகள் கிடைக்காது.

- சுக்கிரன் பலவீனமாக இருப்பவர் மதம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை நோக்கிச் செல்கிறார்.

ஜாதகத்தில் வலுவான சுக்கிரனின் விளைவுகள்

- சுக்கிரனின் நேர்மறையான விளைவுகளைக் கொண்ட ஜாதகஸ்தர்கள் மிகவும் அழகாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருப்பார்கள்.

- சுக்கிரன் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருந்தால் தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும், மேலும் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பார்கள். சமூகத்தில் நிறைய புகழையும் மரியாதையையும் பெறுவார்கள்.

- பொருள் இன்பங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கும் போது, ​​இவை சுக்கிரனின் நல்ல அறிகுறிகள்.

- ஒருவரின் வாழ்க்கையில் வசதிகளும் மரியாதையும் அதிகரிக்கத் தொடங்கும் போது, ​​ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருப்பார் என்றாகும்.

- சுக்கிரன் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கும்போது, ​​கலை மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில் வெற்றியைப் பெறுவார்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

