தசாங்க யோகம்: ஆகஸ்ட் 11 முதல் சூரியன் சுக்கிரன் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை ஆரம்பம்

Sooriyan Sukran Dashank Yogam: சூரியன், சுக்கிரன் ஆகிய இரு கிரகங்களின் கோண அமைப்பால் உருவாகும் தசாங்க யோகம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதீத நற்பலன்களையும் சுப விளைவுகளையும் அளிக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 9, 2025, 01:18 PM IST
  • கன்னி ராசிக்கு, தசாங்க யோகம் வருமானம் மற்றும் லாபத்துடன் தொடர்புடைய பதினொன்றாவது வீட்டைப் பாதிக்கும்.
  • கடகத்தில் சூரியனின் சஞ்சாரம் உங்கள் லாப வீட்டை வலுப்படுத்தும்.
  • இந்த நேரத்தில், திடீர் பண லாபங்கள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.

தசாங்க யோகம்: ஆகஸ்ட் 11 முதல் சூரியன் சுக்கிரன் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை ஆரம்பம்

Sun Venus Semi Quintile Aspect: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி அனைத்து கிரகங்களும் அவ்வப்போது தங்கள் ராசிகள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் நிலைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன. ஒரே ராசியில் இரு கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கும் போதும், கிரகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் இருக்கும்போதும் சில யோகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த யோகங்களின் விசேஷ பலன்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் கிடைக்கின்றன.

தசாங்க யோகம்

ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று, சூரியனும் சுக்கிரனும் ஒருவருக்கு ஒருவர் 36 டிகிரி கோண நிலையில் அமைந்து தசாங்க யோகத்தை உருவாக்கவுள்ளனர். ஆங்கிலத்தில் இது 'செமி குவிண்டைல் ​​ஆஸ்பெக்ட்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், சூரியன் கடகத்திலும் சுக்கிரன் மிதுனத்திலும் இருப்பார்கள். இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், இந்த தசாங்க யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். சூரியன் நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதையின் காரணியாக உள்ளார். சுக்கிரன் செல்வம், அன்பு மற்றும் அழகின் சின்னமாக கருதப்படுகிறார். இந்த இரு கிரகங்களின் கோண அமைப்பால் உருவாகும் தசாங்க யோகம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதீத நற்பலன்களையும் சுப விளைவுகளையும் அளிக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்கு, தசாங்க யோகம் கல்வி, படைப்பாற்றல் மற்றும் குழந்தைகளுடன் தொடர்புடைய ஐந்தாவது வீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மிதுன ராசியில் சுக்கிரனும் கடக ராசியில் சூரியனும் சஞ்சரிப்பது படைப்பாற்றல் மிக்க வேலைகள் மற்றும் அறிவுசார் துறையில் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வேலை தேடும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளில் பாசம் அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்கு, இந்த யோகம் நான்காவது வீட்டை பாதிக்கும். இது தாய், மகிழ்ச்சி மற்றும் சொத்து தொடர்பான வீடு. மிதுன ராசியில் சுக்கிரனின் சஞ்சாரம் உங்கள் செல்வ வீட்டைச் செயல்படுத்தி நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். கடகத்தில் சூரியனின் சஞ்சாரம் குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் வீட்டு விஷயங்களில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரத்தில், புதிய வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வேலையில் மேல் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

மிதுனம் (Gemini)

தசாங்க யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். சுக்கிரன் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த யோகம் உங்கள் லக்ன பாவத்தை பாதிக்கும், இது நம்பிக்கையையும் ஈர்ப்பையும் அதிகரிக்கும். கடகத்தில் சூரியனின் சஞ்சாரம் உங்கள் செல்வத்தையும் வாக்கு ஸ்தானத்தையும் பலப்படுத்தும். வியாபாரத்தில் லாபம், வேலையில் முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்ப உறவுகளில் இனிமை என வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும். இந்த நேரம் தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஊடகங்க துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும்.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்கு, தசாங்க யோகம் வருமானம் மற்றும் லாபத்துடன் தொடர்புடைய பதினொன்றாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். மிதுன ராசியில் சுக்கிரனின் சஞ்சாரம் உங்கள் கர்ம பாவத்தை செயல்படுத்தி வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். கடகத்தில் சூரியனின் சஞ்சாரம் உங்கள் லாப வீட்டை வலுப்படுத்தும். இந்த நேரத்தில், திடீர் பண லாபங்கள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்கு, இந்த யோகம் பத்தாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். இது தொழில் மற்றும் சமூக கௌரவத்துடன் தொடர்புடையது. மிதுன ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்கள் பாக்ய பாவத்தை செயல்படுத்தி அதிர்ஷ்டத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும். சூரியன் கடகத்தில் இருப்பது உங்கள் கர்ம பாவத்தை பாதிக்கும். இது வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் மரியாதையை அளிக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

