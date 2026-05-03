பஞ்சகிரஹி யோகம் டூ புதாத்ய யோகம் - மே மாத கிரக சேர்க்கைகள்

Panchagrahi Yoga : 2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் நிகழும் கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் சேர்க்கைகள் உலக அளவிலும் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
மேஷத்தில் அபூர்வ பஞ்சக்கிரஹி யோகம்
இந்த மே மாதத்தின் மிக முக்கியமான நிகழ்வு, மேஷ ராசியில் நிகழும் ஐந்து கிரகங்களின் சேர்க்கையாகும். சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் மேஷ ராசியில் ஒன்றாக இணையும் போது பஞ்சக்கிரஹி யோகம் உருவாகிறது. மேஷம் என்பது ராசி மண்டலத்தின் முதல் ராசி மற்றும் நெருப்புத் தத்துவத்தைக் கொண்டது. அங்கு இந்த வலிமையான கிரகங்கள் ஒன்று சேர்வது, புதிய முயற்சிகளுக்கு வித்திடும். இது உலக அரசியலில் புதிய தலைவர்களின் எழுச்சிக்கும், நிர்வாக ரீதியான அதிரடி மாற்றங்களுக்கும் வழிவகுக்கும்.
சூரியன் மற்றும் செவ்வாயின் ஆதிக்கம்
மே 11 ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் தனது சொந்த ராசியான மேஷத்திற்குப் பெயர்ச்சியாகிறார். அங்கு ஏற்கனவே ஆட்சி பலத்துடன் இருக்கும் சூரியனுடன் அவர் இணைவது ஒரு அதீத ஆற்றலை உருவாக்கும். ஜோதிட ரீதியாக இது அக்னி மாருத யோகம் போன்ற பலனைத் தரும். இந்தச் சேர்க்கையினால் மக்களிடையே ஒருவித வேகம், தைரியம் மற்றும் எதையும் சாதிக்கும் துடிப்பு அதிகரிக்கும். குறிப்பாக ராணுவம், பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபத்தில் புதாதித்ய யோகம்
மே மாதத்தின் பாதியில், அதாவது மே 15க்குப் பிறகு சூரியன் ரிஷப ராசிக்குப் பெயர்ச்சியாகிறார். அங்கு ஏற்கனவே இருக்கும் புதனுடன் அவர் இணைவதால் புதாதித்ய யோகம் உண்டாகிறது. ரிஷபம் என்பது நிலத்தத்துவ ராசி மற்றும் செல்வத்தைக் குறிக்கும் இடமாகும். இந்தச் சேர்க்கை பொருளாதார ரீதியாகச் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். பங்குச் சந்தையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும், தகவல் தொடர்பு, வங்கி மற்றும் கல்வித் துறைகளில் புதிய கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டு லாபகரமான சூழல் உருவாகும்.
ஜோதிட ரீதியான பலன்கள் ஒருபுறம் இருக்க, வானியல் ரீதியாக மே மாதம் ஒரு விருந்தாக அமையும். வியாழன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய இரு பிரகாசமான கோள்களும் மிக நெருக்கமாகக் காட்சியளிக்கும். மே 18 முதல் 21 வரையிலான நாட்களில், பிறைச் சந்திரன் இந்த இரண்டு கோள்களுக்கு அருகே வரும்போது வானில் ஒரு முக்கோண வடிவம் போன்ற காட்சி தோன்றும். இதை வெறும் கண்ணாலேயே பார்த்து ரசிக்க முடியும். இது விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குப் புதிய தரவுகளைச் சேகரிக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.
பொருளாதார சூழல்
இந்தக் கிரகச் சேர்க்கைகள் உலகப் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க வைக்கின்றன. குறிப்பாக தங்கம் மற்றும் செம்பு போன்ற உலோகங்களின் விலை மாற்றங்களுக்கு இந்தச் சேர்க்கைகள் காரணமாக அமையும். மே 31ல் நிகழும் மாதத்தின் இரண்டாவது பௌர்ணமி, மன ரீதியான மாற்றங்களையும், ஆன்மீகத் தேடல்களையும் அதிகரிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், மே மாதம் என்பது ஒரு மாற்றத்திற்கான மாதமாகவும், பழைய தடைகளை உடைத்து புதிய பாதையை உருவாக்கும் காலமாகவும் அமையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
