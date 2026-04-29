மே மாதத்தில் ஜாக்பாட்! இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம்! பண மழையில் நனையப்போகிறார்கள்

May Month Rasi Palan: 2026 ஆம் ஆண்டின் மே மாதம், கோடை வெயிலை போலவே சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தையும் உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லப் போகிறது. இந்த மாதம் நிகழ இருக்கும் கிரக பெயர்ச்சிகள், குறிப்பாக சூரியன், சுக்கிரன், குரு போன்றவற்றை புதாத்திய யோகம் மற்றும் மாளவ்யா யோகம் சில ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பண வரவை தரப் போகின்றன. சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்ந்து இந்த புதாத்திய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகின்றன அதேபோல் குருவும் சுக்கிரனும் சேர்ந்து மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளனர்.
இந்த யோகங்கள் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு (மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், மகரம் பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சியை கொடுக்க இருக்கிறது அப்படி அதிர்ஷ்டத்தை பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மே மாதம் பொற்காலமாக அமைய இருக்கிறது உங்கள் ராசி அதிபதி செவ்வாய் ஆட்சி பலம் பெறுவதால் தடைப்பட்டிருந்த சொத்துக்கள் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் இருந்தால் இந்த மாதம் அதற்கு மிக சாதகமானது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் முதலீடுகளை செய்யலாம் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவால் வருமானம் பன்மடங்கு உயரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்கு இந்த மாதம் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் சூரியன் மற்றும் புதன் உங்கள் ராசியிலேயே அமர்வதால் வேலையில் ஊதிய உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது பழைய கடன்கள் வசூல் ஆகும் ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும் இதனால் உங்களின் சேமிப்பு அதிகமாகும் மொத்தத்தில் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியை பெறுவீர்கள்
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி அபிரிவிதமான பண வரவை தரும் ஷேர் மார்க்கெட் அல்லது முதலீடுகளில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் கிடைக்கும் வெளிநாடு செல்ல விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும் உங்கள் பேச்சாற்றலால் பெரும் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியினருக்கு இந்த மாதத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய முன்னேற்றம் இருக்கும் குறிப்பாக புதிய வேலை தேடுபவருக்கு அதிக சம்பளத்துடன் கூடிய நல்ல வேலை அமையும் குடும்பத்தில் பண தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும் சேமிப்பு உயரும் காலம் இது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்
மேலும் படிக்க: மே மாதம் சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்
