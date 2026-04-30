மே 2026 ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! வேலையில் உயர்வு.. செல்வம் குவியும்

May Month Horoscope: 2026 ஆம் ஆண்டின் மே மாதம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாஅக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் போன்ற முக்கிய கிரகங்களின் நகர்வுகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்களை உண்டாக்கும். இருப்பினும், கிரகங்களின் இந்த சாதகமான நிலை குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு (ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், மகரம்) மட்டும் மே மாதம் அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டமானதாக மாறப்போகிறது. தொழில், செல்வம், கல்வி என அனைத்திலும் மேலோங்கப்போகிறார்கள்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி இந்த மாதத்தில் சரியாகும். முடங்கி கிடந்த வருமானம் மற்றும் பணவரவு சீராக தொடங்கும். குறிப்பாக நீண்ட காலமாக கடன்களால் அவதிப்பட்டு வருபவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கும்,. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வுகளுக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். மேலும், இந்த மாதத்தில் அவசரப்பட்டு முதலீடு செய்யாமல் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நிதி நிலைமை இன்னும் மேம்படும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இது அங்கீகாரத்தின் மாதம். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு உரிய மரியாதை கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும். உங்கள் தலைமை பண்பு மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக மக்கள் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கு போட்டி தேர்வுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு வருமானம் வருமானம் பெரும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளன. மேலும், கடந்த கால உழைப்பிற்கான பலனை அறுவடை செய்யப்போகும் காலம் இது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியினருக்கு இந்த மாதம் எதிர்பாராத பணவரவு இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைப்பதால் வேலையில் இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் நீங்கும். உங்கள் மீதான தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து பல புதிய வாய்ப்புகளை நீங்களே உருவாக்கி வெற்றி காண்பீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலத்தில் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்க உள்ளன. உழைப்புக்கேற்ற ஊதியமும், அதிர்ஷ்டமும் கைகோர்க்க்கும் மாதமாக இது இருக்கும். உங்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு பொற்காலம் என்று சொல்லுமளவிற்கு புதிய உயரங்களை தொடுவீர்கள். வெளிநாடு செல்லும் முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். சொத்துக்கள் வாங்குவது அல்லது வீடு கட்டுவது போன்ற சுப காரியங்கள் கைக்கூடும். கடனில் இருந்து முழுமையாக விடுபட இந்த மாதம் வழிவகுக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
