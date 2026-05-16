/மே மாதம் கடைசி 10 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்! சிக்கல் தீர்க்க பரிகாரம்

May Horoscope : மே மாதம் கடைசி 10 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் மற்றும் சிக்கலை தீர்க்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
May Horoscope : மே மாதத்தின் இறுதி 10 நாட்கள், அதாவது மே 22 முதல் மே 31 வரை ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காலம். இந்த காலகட்டத்தில் நிகழப்போகும் சில முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரகங்களின் சேர்க்கை காரணமாக, பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. குறிப்பாக, நவகிரகங்களில் முதன்மையானவரான சூரியன், புத்தி காரகனான புதன் மற்றும் சுப கிரகமான சுக்ரன் ஆகியோரின் நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சில ராசிகளுக்கு சவாலான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கக்கூடும். இந்த மே மாதக் கடைசியில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், எந்த கிரக சேர்க்கை அவர்களுக்கு தொந்தரவுகளைத் தரும் என்பதைப் பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
தொந்தரவுகளைக் கொடுக்கும் அந்த முக்கிய கிரக சேர்க்கை
இந்த மே மாத இறுதியில் ரிஷப ராசியில் ஒரு முக்கிய கிரக சேர்க்கை நிகழ்கிறது. ஏற்கனவே ரிஷப ராசியில் குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கும் நிலையில், மே மாத இறுதியில் சூரியன், சுக்ரன் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்களும் ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகின்றன. இதனால் ரிஷப ராசியில் நான்கு கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் சதுர்க்கிரக சேர்க்கை ஏற்படுகிறது.
இதில் குறிப்பாக, சூரியனும் புதனும் இணையும் போது புதாதித்ய யோகம் ஏற்பட்டாலும், சுக்ரனும் சூரியனும் மிக நெருக்கமாக இணையும் போது சுக்ரன் அஸ்தமனம் அடைகிறார். சுக்ரன் என்பது ஆடம்பரம், வாகன யோகம், குடும்பம் மற்றும் பண வரவைக் குறிக்கும் கிரகமாகும். சூரியனின் வெப்பத்தால் சுக்ரன் பலமிழக்கும் போது, அது சில ராசிகளுக்குத் தேவையில்லாத மன உளைச்சலையும், நிதி நெருக்கடியையும் கொடுக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசியில் ராகுவுடன் இணைந்து அங்காரக தோஷத்தை ஏற்படுத்துவதும், சனியின் பார்வை சில இடங்களுக்குக் கிடைப்பதும் இந்த இறுதி 10 நாட்களில் பதற்றமான சூழலை உருவாக்கும்.
கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 முக்கிய ராசிகள்
1. ரிஷப ராசி
உங்கள் ராசியிலேயே நான்கு கிரகங்கள் இணைவதால், நீங்கள்தான் இந்த மாத இறுதியில் அதிகக் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். சூரியனின் சேர்க்கையால் உங்களுக்கு உடல்நலக் குறைவு, தேவையற்ற கோபம் மற்றும் தலைவலி போன்ற உபாதைகள் வரலாம். சுக்ரன் அஸ்தமனமாவதால் கணவன்-மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் கூட்டாளிகளிடம் வெளிப்படையாக இருப்பது நல்லது. வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, பொறுமையைக் கையாள்வது இந்த 10 நாட்களைக் கடக்க உதவும்.
2. விருச்சிக ராசி
விருச்சிக ராசிக்கு 7 ஆம் வீடான களத்திர ஸ்தானத்தில் இந்த கிரக சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை அல்லது தொழில் கூட்டாளிகளுடன் தேவையற்ற மனக்கசப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கை உங்களை அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கத் தூண்டும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் பேசும் போது நிதானம் தேவை. புதிய முதலீடுகளை மே மாத இறுதி வரை தள்ளி வைப்பது புத்திசாலித்தனம். வாகனங்களில் செல்லும் போது வேகத்தைக் குறைப்பது நல்லது.
3. சிம்ம ராசி
உங்கள் ராசி நாதனான சூரியன், சுக்ரன் மற்றும் புதனுடன் இணைந்து உங்கள் ராசிக்கு 10-ஆம் வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் அமர்கிறார். தொழில் ரீதியாக சில மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வேலை செய்யும் இடத்தில் உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஆகலாம். சக ஊழியர்களிடம் உங்கள் தனிப்பட்ட விஷயங்களைப் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும். தேவையற்ற அலைச்சலால் உடல் சோர்வு ஏற்படும். நிதி விஷயங்களில் யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம்.
4. கும்பம்
கும்ப ராசிக்கு 4 ஆம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. இதனால் தாய்வழி உறவுகளுடன் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் வரக்கூடும். வீடு அல்லது வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் திடீரென உயர்ந்து பட்ஜெட்டைப் பதம் பார்க்கும். அர்த்தாஷ்டம சனியின் தாக்கமும் இருப்பதால், மனக்குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும். தூக்கமின்மைப் பிரச்சினை வரலாம் என்பதால் தியானம் செய்வது நல்லது. சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பது சாதகமான பலனைத் தரும்.
5. தனுசு ராசி
தனுசு ராசிக்கு 6 ஆம் வீடான கடன், நோய், எதிரி ஸ்தானத்தில் இந்த சதுர்க்கிரக சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் ரகசிய எதிரிகளால் சில தொந்தரவுகள் வரலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல், சிறிய பாதிப்பு என்றாலும் மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளால் கடன் வாங்கும் சூழல் உருவாகலாம் என்பதால் வரவு-செலவுக் கணக்கில் கச்சிதமாக இருக்கவும். கோர்ட், கேஸ் போன்ற விஷயங்களில் சாதகமான சூழல் தாமதமாகும்.
கடைபிடிக்க வேண்டிய எளிய பரிகாரங்கள்:
இந்த 10 நாட்களும் தினமும் காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மற்றும் சூரிய பகவானுக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தை ஓதுவது உடல் ஆரோக்கியத்தைக் காக்கும். சுக்ரன் பலமிழப்பதால், வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபட்டு, நெய் தீபம் ஏற்றி வர பண நெருக்கடிகள் குறையும். செவ்வாய்-ராகு சேர்க்கையின் எதிர்மறை ஆற்றலைத் தவிர்க்க, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப்பெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்வதும், கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதும் மன அமைதியைத் தரும்.