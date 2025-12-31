மீன ராசி: 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன் - உச்சத்தில் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, சொத்து குவியும்!

Meena Rasi palan 2026 New Year Prediction: 2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து, 2026ஆம் ஆண்டு பிறக்கிறது. 2026 புத்தாண்டில் சில கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மீன ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம். குறிப்பாக அவர்களது நிதி நிலைமை, கல்வி, வேலை, தொழில் போன்றவற்றில் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
மீன ராசி (Pisces)
ஜோதிடத்தின்படி, குரு மீன ராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். குரு மீன ராசியில் இருந்து நான்காவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். 2026 ஜூன் 2ஆம் தேதிமுதல் குரு ஐந்தாவது வீட்டில் நுழைகிறார். சனி பகவான் லக்னத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது, மீன ராசிக்கு சிறப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், ராகு 12வது வீட்டிலும், கேது ஆறாவது வீட்டிலும், கேது ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். சூரியனின் சஞ்சரிக்கும் போது குறிப்பிடத்தக்க பலன்கள் இருக்கும். சனி பகவான் ஜென்மச் சனியாக சஞ்சரிக்கும்போது, மீன ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மீன ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் தொழில், வணிகம், குடும்பம், ஆரோக்கியம் மற்றும் நிதி அடிப்படையில் என்ன மாதிரியான பலன்களைப் பெறுவார்கள் பார்ப்போம்.
நிதி நிலைமை
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் நிதி ரீதியாக நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்களுக்கு புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். வேலையில் வருமான உயர்வு ஏற்படக்கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சொத்து மற்றும் முதலீடுகளில் வெற்றியை பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் பணம் உங்களிடம் செழிப்பாக இருக்கும். ராகு எட்டாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் நிதி ரீதியாக நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் முன்னோர்களின் சொத்து தொடர்பான நீண்டகால தகராறுகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வாய்ப்பு உள்ளது. மே 10 முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதி வரை குருவின் பார்வையால் பணத்தில் புரளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். சுக்கிரனின் ஆசியுடன் நிதி விஷயங்களில் எந்த பிரச்னையும் இருக்காது.
தொழில் வாழ்க்கை
மீன ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டில் தொழில் ரீதியாக நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். கேது ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் போது குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது . இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் கடினமாக உழைக்கும் எந்த முயற்சியிலும் வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். சூரியனின் செல்வாக்காள் தொழில் அமோகமாக இருக்கும். சனி லக்னத்தில் இருக்கும்போது தொழிலில் எதிர்மறை விளைவுகள் ஏற்படக் கூடும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தொழில் தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரப்பட வேண்டாம். ஜூன் 2 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, குரு கடகத்தில் சஞ்சரிப்பதால் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.தொழில் ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைப் பெறுவீர்கள். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த ஆண்டாக உள்ளது.
கல்வி
மீன ராசிக்காரர்கள் 2026 புத்தாண்டில் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் பெரும் வெற்றியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. குரு மீன ராசியில் இருந்து ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் கல்வி விஷயத்தில் பலன்கள் கிடைக்கும். குருவின் ஆசியுடன், உயர்கல்வியைத் தொடர்வீர்கள். நீண்ட காலமாக கற்றுக் கொள்ள விரும்பியதை செய்வீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது. பொதுத் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். இருப்பினும், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் சொல்வதை சில நேரங்களில் பின்பற்றாமல் இருப்பதால், சிறிது எதிர்மறை விஷயங்கள் நடக்கும்.
ஆரோக்கியம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு ஆரோக்கிய ரீதியாக சாதகமாக இருக்கும். செவ்வாய் ஆசியால் உடல்நிலையில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. மேலும், மன அமைதி இருக்கும். இருப்பினும், ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் கேதுவால் சில உடல்நலப் பிரச்சினைகளைச் சந்திப்பீர்கள். ஜூன் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு குரு ஆறாவது வீட்டிற்குச் செல்வது உங்கள் குடும்பத்தில் ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, உடல் நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வெளியூர் பயணங்களிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
திருமண வாழ்க்கை
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். புதுமணத் தம்பதிகள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நல்ல செய்திகளைக் கேட்பார்கள். இருப்பினும், திருமணமாகாதவர்களுக்கு, சனியின் தாக்கத்தால் திருமணம் தாமதமாகலாம். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். காதல் திருமணம் மேற்கொள்ள இருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் காதல் முறிவு கூட ஏற்படலாம். எனவே, காதல் விஷயத்தில் பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். துணை சொல்வதை கேட்டு அதற்கு ஏற்ப செயல்படுங்கள்.
பரிகாரம்
மீன ராசிக்காரர்கள் புத்தாண்டில் ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய பகவானுக்கு தண்ணீர் படைக்க வேண்டும். உங்கள் திறனுக்கு ஏற்ப ஏழைகளுக்கு பால் மற்றும் சர்க்கரை தானம் செய்யுங்கள். சனி பகவானுக்கு கருப்பு எள் மற்றும் கடுகு எண்ணெய் வழங்குங்கள். சனிக்கிழமைகளில் சனி மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: கும்ப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன் - குரு, சனியால் கோடீஸ்வர யோகம்.. பணம், புகழ் கொட்டும்