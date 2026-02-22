English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சனி - புதன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Budhan Sani Serkai Palangal: மீன ராசியில் புதன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை நடப்பதால், 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற உள்ளனர். அது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:51 PM IST
  • ஏப்ரம் மாதத்தில் புதன் மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார்
  • இதனால் புதன் மற்றும் சனியில் சேர்க்கை நடக்கிறது
  • 3 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்

Mercury And Saturn Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, புதன் மற்றும் சனி என இரு கிரகங்களுமே முக்கியமானவை. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், புதன் வரும் ஏப்ரம் மாதத்தில் மீன ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். மீன ராசியில் ஏற்கனவே சனி பகவான் இருக்கிறார். இதன் காரணமாக சனி மற்றும் புதன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இது சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நடக்கிறது. இந்த சேக்கையினால் அனைத்து ராசியினரும் பலன்களை பெற்றாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அப்படி சனி மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் அதிக பலன்களை பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 

ரிஷபம் (Taurus)

சனி மற்றும் புதனின் சேர்க்கை ரிஷப ராசியின் லாப வீடான 11ஆம் வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் தொழிலில் அதிக லாபம் கிடைக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் வரும். புதிய முதலீடுகளை இந்த காலகட்டத்தில் செய்யலாம். 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுஅன் ராசியை புதன் ஆள்கிறது. இந்த நிலையில், புதன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. எந்த காரியங்களை கையில் எடுத்தாலும் வெற்றி பெற முடியும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். நிதி ரீதியான சிக்கல் இருந்தால் தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்களால் படிப்பில் சாதிக்க முடியும். 

மீனம் (Pisces)

புதன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கையானது மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் நடக்கிறது. இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அமோகமான ஒரு காலத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். அதனை மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் சிறந்ததாக அமையும். வேலையில் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

மொத்தத்தில் புதன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கப்போகிறது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

மேலும் படிக்க: உத்திரட்டாதிக்கு மாறும் சூரியன்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்

மேலும் படிக்க: குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!

