நவபஞ்ச யோகம்.. கஷ்ட காலத்தில் இருந்து விடுபடும் 4 ராசிகள்!நவபஞ்ச யோகம்.. கஷ்ட காலத்தில் இருந்து விடுபடும் 4 ராசிகள்!

  Tamil News
  Spiritual
Navpancham Yog: 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உண்டாகும் நவபஞ்ச யோகத்தால்  சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் ஏற்படும் . அந்த ராசிகளை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:13 PM IST
  • நவபஞ்ச ராஜயோகம்
  • 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கிறது
  • 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Navpancham Rajyog 2025 Latest News:  ஜோதிட சாஸ்திரங்கள்படி, கிரகங்களில் செயல்பாடுகள் காரணமாக,  ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்களுடையை ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதன் காரணமாக, சில ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம், ஈஷ்ட காலம் ஏற்படலாம். அந்த வகையில், 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, நவபஞ்ச யோகம் நடக்கிறது.

நவபஞ்ச ராஜயோகம் 

அதாவது, கிரகங்களின் அதிபதியான புதன், நவம்பர் 23ஆம் தேதியான இன்று  துலாம் ராசியில் நுழைகிறார்.  இந்த ராசியில் நுழைந்தவுடன் அது சுக்கிரனுடன் இணைந்து லட்சுமி நராயண யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன்பிறகு,  டிசம்பர் 6ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசியில் நுழைகிறார்.  இது சனியுடன் இணைந்து, நவபங்சம யோகத்தை உருவாக்குகிறது. 

சனி விருச்சிக ராசியில் ஐந்தாவது வீட்டிற்கு நுழைகிறார். புதன் மீன ராசியில் ஒன்பதாவது வீட்டிற்குள் நுழைவார். இதன் காரணமாக, சனி புதனின் இணையும் தருணத்தில் நவபஞ்ச ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக,  சில  ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கும். 

எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?

 நவபஞ்ச ராஜயோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்.  மீன ராசியில் ஒன்பதாவது வீட்டில் புதனும், சனியும் இருப்பார். இதன் காரமணாக மீன ராசிக்காரர்களுக்கு  நன்மை உண்டாகும்.  இந்த நேரத்தில், அவர்களின் நீண்ட காலம் பிரச்னை தீர்க்கப்படலாம். வியாபாராத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். பணி செய்யும் புகழ் கிடைக்கும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும்.

திருமண வாழ்க்கை மேம்படும், காதல் உறவுகள் வலுவடையும். சனியின் பார்வை ஜாதகத்தில் 12,13,14,15,16,17ஆம் வீடுகளில் இருப்பதால் தொழிலில் மகத்தான வெற்றியை பெறுவீர்கள். வீட்டில் இருக்கும் பிரச்னை குறையும். விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி, புதனின் நவபஞ்ச யோகத்தால் மிகவும் நன்மை உண்டாகும். நீண்ட கால பிரச்னைகள் திரும். நிதி சிக்கல்கள் தீரும். புதிய வருமான ஆதாயங்கள் உண்டாகும். பழைய முதலீடுகள் லாபகரமாக இருக்கும். பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள், உயர் பதவியை பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. 

உறவினர்களுடன் இணக்கம் அதிகரிக்கும்.  தொலைதூர பயணம் செல்ல  நேரம் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல சம்மந்தம் கைக்கூடும். நவபஞ்ச யோகத்தால் துலாம் ராசிகளுக்கு பல இடங்களில் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். வீடுகளில் செல்வம் பெருகும். பணத்தை சேமிக்க புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணி இடத்தில் மரியாதை கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.  வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கும்.  உங்கள் விருப்பமான தொழிலை தொடங்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.  நிதி விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும. பணத்தை சேமிப்பதற்கான வழிகள் உண்டாகும். உறவினர்கள் வீடு தேடி வருவார்கள்.

நவபஞ்ச ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்.  பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் நற்பெயரை பெறுவீர்கள்.  திருமண தடைகள் நீங்கும் காலம் இது. குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்களின் படிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகம் கிடைக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் அடையும் காலம் வரக் கூடும். மொத்தத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நிதி சிக்கல் இல்லாமல் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)    

navpancham yogAstrologyastrology TipsZodiac SignsZodiac

