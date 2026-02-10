புதன், சூரியனால் உருவாகும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் மற்றும் புதன் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களாக கருதப்படுகிறது. சூரியன் மாதத்திற்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்வார். அதேசமயம் புதன் சில குறுகிய நாட்களிலேயே ராசியை மாற்றிக்கொள்வார். இந்த நிலையில், சூரியன் மற்றும் புதன் இணைந்து ஒரு ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது.
தற்போது புதன் கும்ப ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதனால், புதன் மற்றும் சூரியன் சேர்ந்து புதாதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளன. இந்த யோகத்தின் தாக்கமானது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றாலு, சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிக அளவு ஏற்படுத்தும். அவர்கள் குறிப்பாக நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண உள்ளனர். தற்போது புதன் அற்றும் சூரியனால் உருவாகும் புதாதித்ய ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் புதன் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கை நடக்க இருக்கிறது. இந்த சேக்கையால் உருவாகும் புதாதித்ய ராஜயோகம் அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானத்தில் உயர்வை கொடுக்க இருக்கிறது. அவர் நிதி ஆதாயங்களை பெற உள்ளனர். பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வணிகர்கள் தங்கள் வணிகத்தை விரிவுபடுத்த முடியும். கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் இருக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வெளியில் நிலுவையில் இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும்.
மிதுனம்
புதன் மற்றும் சூரியன் மிதுன ராசியின் 9ஆம் வீட்டில் புதாதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற உள்ளனர். இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் கடன்களை அடைக்க முடியும். அதனால் நிம்மதி பெறலாம். அரசு தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்து கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனை மேற்கொள்ளும் நிலையில், அது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலன்களை தரும். குறிப்பாக சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
மகரம்
புதன் மற்றும் சூரியன் மகர ராசியின் 2வது வீட்டில் சேர்ந்து புதாதித்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் காரணமாக மகர ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். கடின உழைப்பு பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உங்களின் கருத்துக்கு மதிப்பு இருக்கும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். அதன் மூலம் முன்னேற்றம் காண முடியும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
