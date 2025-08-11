English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் வக்ர நிவர்த்தி.. சிம்ம ராசியில் பயணம், இந்த ராசிகளுக்கு நன்மை, அதிர்ஷ்டம்

ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி அதாவது இன்று புதன் நேரடியாக பயணிக்கப் போகிறார். இதன் பிறகு, ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி புதன் சிம்ம ராசியில் நுழைகிறார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 11, 2025, 06:43 PM IST
  • பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும்.
  • மதச் செயல்களில் பங்கேற்பீர்கள்.
  • பண ஆதாயம் உண்டாகும்.

Trending Photos

ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
camera icon7
ஆஃபீஸ் லைப் மனசை பாதிக்குதா? மாற்றம் உங்கள் கையில்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
ஆடி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
camera icon7
CSK
இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
புதன் வக்ர நிவர்த்தி.. சிம்ம ராசியில் பயணம், இந்த ராசிகளுக்கு நன்மை, அதிர்ஷ்டம்

Mercury Direct 2025: இன்று அதாவது ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி முதல் புதன் நேரடியாக பயணிகத் தொடங்கியுள்ளது. அதன் பிறகு, வருகிற ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி புதன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். புதன் சிம்ம ராசிக்குள் சென்று நேரடியாக மாறுவதால், பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் யோகங்கள் உருவாகும். மேலும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி சூரியன் சிம்ம ராசிக்குள் செல்வதால், இந்த ராசியில் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகும். புதன் நேரடியாகச் சென்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவதால், இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல யோகங்கள் உருவாகும். அதன்படி புதன் மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசியினருக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். உண்மையில் புதன் கன்னி மற்றும் மிதுன ராசியின் அதிபதி ஆவார். இதனால் இந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்கள் பலன் அடைவார்கள்
கன்னி ராசி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் நல்ல பலன்களைத் தருவார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பண ஆதாயமும் வருமானமும் அதிகரிக்கும். புதனின் இந்த பெயர்ச்சியால், கன்னி ராசிக்காரர்களின் தொழிலில் நன்மைகள் உண்டாகும். திடீரென்று பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சால் காரியங்களைச் செய்து முடிக்க முடியும். கடந்த சில நாட்களாக வேலையில் இருந்த பதற்றமும் நீங்கும். சிலர் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். சிக்கிய பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தலாம். திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும். நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிக ராசி (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் அதிர்ஷ்டத்தைத் தரக் கூடும். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பால் நன்மைகளைப் பெறலாம். சிம்ம ராசியில் புதனின் வருகை விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் புதிய வாய்ப்புகளின் கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளையும் புதன் முடிவுக்குக் கொண்டுவருவார். வேலை வியாபாரத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும். மதச் செயல்களில் பங்கேற்பீர்கள். பண ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், மேலும் சில முக்கியமான வேலைகளில் வெற்றி பெறலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க | இன்னும் 77 நாட்களில் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | புனர்வசு நட்சத்திரத்திற்கு செல்லும் குரு பகவான்... ஆவணி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Mercury DirectLeoZodiac Signsbudh gochar

Trending News