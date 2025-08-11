புதன் வக்ர நிவர்த்தி.. சிம்ம ராசியில் பயணம், இந்த ராசிகளுக்கு நன்மை, அதிர்ஷ்டம்

Mercury Direct 2025: இன்று அதாவது ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி முதல் புதன் நேரடியாக பயணிகத் தொடங்கியுள்ளது. அதன் பிறகு, வருகிற ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி புதன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். புதன் சிம்ம ராசிக்குள் சென்று நேரடியாக மாறுவதால், பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் யோகங்கள் உருவாகும். மேலும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி சூரியன் சிம்ம ராசிக்குள் செல்வதால், இந்த ராசியில் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகும். புதன் நேரடியாகச் சென்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவதால், இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல யோகங்கள் உருவாகும். அதன்படி புதன் மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசியினருக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். உண்மையில் புதன் கன்னி மற்றும் மிதுன ராசியின் அதிபதி ஆவார். இதனால் இந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்கள் பலன் அடைவார்கள்
கன்னி ராசி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் நல்ல பலன்களைத் தருவார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பண ஆதாயமும் வருமானமும் அதிகரிக்கும். புதனின் இந்த பெயர்ச்சியால், கன்னி ராசிக்காரர்களின் தொழிலில் நன்மைகள் உண்டாகும். திடீரென்று பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சால் காரியங்களைச் செய்து முடிக்க முடியும். கடந்த சில நாட்களாக வேலையில் இருந்த பதற்றமும் நீங்கும். சிலர் மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். சிக்கிய பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தலாம். திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும். நல்ல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசி (Scorpio Zodiac Sign): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் அதிர்ஷ்டத்தைத் தரக் கூடும். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பால் நன்மைகளைப் பெறலாம். சிம்ம ராசியில் புதனின் வருகை விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் புதிய வாய்ப்புகளின் கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளையும் புதன் முடிவுக்குக் கொண்டுவருவார். வேலை வியாபாரத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும். மதச் செயல்களில் பங்கேற்பீர்கள். பண ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், மேலும் சில முக்கியமான வேலைகளில் வெற்றி பெறலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
