/ஜூலை இறுதியில் 2 பெரிய கிரக மாற்றம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி உயர்வு காத்திருக்கிறது!

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தின்படி, 2026 ஜூலை மாதத்தின் கடைசி வாரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்த காலகட்டத்தில் நவகிரகங்களில் முதன்மையான இரு கிரகங்களான சனி மற்றும் புதனின் இயக்கத்தில் அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன.
இந்த அடுத்தடுத்த கிரக மாற்றங்கள் 12 ராசிகளிலுமே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றாலும், குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதீத நற்பலன்களையும், திடீர் அதிர்ஷ்டங்களையும் அள்ளித்தரவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என பார்ப்போம்.
சனி மற்றும் புதனின் இந்த நிலை மாற்றத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். எதையும் சுறுசுறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் பணிபுரிபவர்களுக்கும் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மற்றும் முந்தைய முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பாராத லாபம் கிடைத்து, உங்கள் நிதி நிலைமை உயரும். மேலும், புதிய வருமானத்திற்கான வழிகளும் உருவாகும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இந்த காலகட்டம் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டுவரும். முக்கியமாக பொருளாதார ரீதியாக பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைக்கூடி, பெரிய அளவில் லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். சிக்கியிருந்த பணம் மீண்டும் கைக்குக் கிடைப்பதால், பண நெருக்கடிகள் முழுமையாக நீங்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூலை இறுதி பகுதி மிகவும் அற்புதமான பலன்களை தரப்போகிறது. எதிர்பாராத இடங்களில் இருந்து பண வரவு உண்டாகும். தொழிலை விரிவுபடுத்த நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம். வேலை இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் அது உங்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். சொந்தமாக வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கனவு இக்காலத்தில் நிறைவேறும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இதுவரை இருந்து வந்த முட்டுக்கட்டைகள் அனைத்தும் விலகும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)