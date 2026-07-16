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ஜூலை இறுதியில் 2 பெரிய கிரக மாற்றம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி உயர்வு காத்திருக்கிறது!

ஜூலை இறுதியில் நிகழவிருக்கும் புதனின் நேர்கதிப் பயணமும் சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியும் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவு, தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பதவி உயர்வு போன்ற அதீத அதிர்ஷ்டங்களை அள்ளித்தரவுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:24 PM IST
ஜூலை இறுதியில் 2 பெரிய கிரக மாற்றம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி உயர்வு காத்திருக்கிறது!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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