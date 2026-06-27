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ஜூன் 29 முதல் புதன் வக்ரம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் 25 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

ஜூன் 29 முதல் புதன் கிரகம் வக்ர நிலை அடைவதால் ரிஷபம், மிதுனம், தனுசு ஆகிய 3 ராசிகளுக்குப் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். புதிய தொழில் மற்றும் முதலீடுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:21 PM IST
ஜூன் 29 முதல் புதன் வக்ரம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் 25 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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