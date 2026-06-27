/ஜூன் 29 முதல் புதன் வக்ரம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் 25 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

ஜோதிடத்தின் படி, புதன் கிரகம் வரும் ஜூன் 29 ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 23 ஆம் தேதி வரை மிதுனம் மற்றும் கடக ராசிகளில் வக்ர நிலையை அடையப் போகிறது. அதாவது பின்னோக்கி நகர இருக்கிறது. அறிவு, வியாபாரம், பேச்சுத்திறன் ஆகியவற்றின் அதிபதியாக புதன் கிரகம் கருதப்படுகிறது. அதனால் புதனின் இந்த வக்ர நிலை இந்த முக்கிய துறைகளில் சில தடுமாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.
இந்த நிலையில், புதனின் வக்ர நிலை 25 நாட்களுக்கு எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது, அவர்கள் எந்தெந்த விஷயங்களில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
புதன் உங்கள் ராசிக்கு 3 ஆம் இடமான தொடர்பு மற்றும் தைரிய ஸ்தானத்தில் வக்ரமடைகிறார். இதனால் மீடியா, எழுத்து, மார்க்கெட்டிங் அல்லது சோசியல் மீடியா துறையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலைகளில் அடிக்கடி தடங்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். முதலீடு தொடர்பான விஷயங்களில் பெரிய முடிவுகள் எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உங்களின் எதிர்கால திட்டங்களை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம்.
புதன் உங்கள் ராசிநாதன் என்பதால், இதனுடைய நேரடி தாக்கம் உங்கள் மீதுதான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத வீண் செலவுகள் திடீரென அதிகரிக்கலாம். இதனால் உங்கள் பட்ஜெட் மாறக்கூடும். யாருடனாவது பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. உங்களின் கடுமையான பேச்சு தேவையற்ற பெரிய வாக்குவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
புதனின் இந்த வக்ர பார்வை உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தையும், வீண் கவலைகளையும் கொண்டு வரலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காமல் போகலாம் அல்லது நீங்கள் எடுக்கும் தவறான முடிவுகளால் பண நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியத்திலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். பழைய உடல்நல பாதிப்புகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)