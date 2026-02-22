English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதனின் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை! ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

புதனின் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை! ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

Budhan vakra Peyarchi: புதனின் வக்ர பெயர்ச்சியால், 3 ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:47 PM IST
  • பிப்ரவரி 26 அன்று புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார்
  • இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர்

புதனின் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை! ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

Budhan vakra Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி புதன் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் கிரகங்களின் இளவரசனாக கருதப்படுகிறது. புதன் தொழில், படிப்பு போன்றவற்றின் காரணியாக உள்ளார். புதனின் நிலை மாறும் போதெல்லாம் அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் மீதும் இருக்கும். தற்போது புதன் கும்ப ராசியில் பயணித்து வருகிறார். 

இந்த நிலையில், புதன் வரும் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணிக்க உள்ளார். இந்த வக்ர நிலை மார்ச் 21ஆம் தேதி வரை தொடரும். புதனின் இந்த வக்ர நிலை அனைத்து ராசிக்கரர்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்படும். இருப்பினும் சில ராசிக்காரர்கள் இந்த வக்ர நிலையால் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

கடகம் (Cancer)

புதனின் வக்ர நிலை கடக ராசியின் 8வது வீட்டில் நடக்க இருக்கிறது. இது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பல சவால்களை கொடுக்க இருக்கிறத். வேலை விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடன் பணிப்புரிபவர்கள் அல்லது யர் அதிகாரிகளுடன் பிரச்சனை ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் குறையலாம். எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதனை யோசித்து எடுக்க வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடு ஏற்படலாம். நிதி சிக்கலையும் சந்திக்க நேரிடும் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

கன்னி (Virgo)

புதனின் வக்ர நிலை கன்னி ராசியின் 6வது வீட்டில் நடக்க இருக்கிறது. இது கன்னி ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல மோசமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை இடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வேலை பரிபோகும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதானமுடன் செயல்பட வேண்டும். ஆரோக்கிய விஷயத்தில் அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம். அலட்சியமாக இருந்தால், மருத்துவ செலவு பெரிய அளவில் ஏற்படும். 

மகரம் (Capricorn)

புதனின் வக்ர நிலை மகர ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் நடக்க இருக்கிறது. இது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மோசமான விளைவுகளை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வார்த்தை உபயோகத்தில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் இருக்கும் ஆர்வம் குறையலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவன குறைவுடன் இருக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் தொண்டை, காது பிரச்சனைகளால் அவதிபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. மொத்தத்தில் புதனின் வக்ர நிலையால் 3 ராசிக்காரர்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருப்பதால், அவர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.    

மேலும் படிக்க: குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!

மேலும் படிக்க: சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்

