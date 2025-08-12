English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு பணம் கொட்டும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Mercury Star Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, புதன் பகவான் வருகிற ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி, 2025 அன்று ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 12, 2025, 08:48 PM IST
  • மிகப்பெரிய நிதி ஆதாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
  • காதல் மற்றும் வணிக உறவுகளும் இனிமையாக மாறும்.
  • குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி ஏற்படவும் வாய்ப்பு பெறலாம்.

Mercury Star Transit 2025: ஜோதிடத்தில், புதன் பேச்சு, செல்வம், மகிழ்ச்சி, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் வணிகத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களைப் போலவே, புதனும் அவ்வப்போது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக் கொண்டே இருப்பார். ஜோதிடத்தின் படி, புதன் பகவான் வருகிற ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி, 2025 அன்று ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.

ஜோதிடத்தின் படி, புதனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில், இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

மேஷம்: புதன் ஆயியல் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வணிக லாபம், தகவல் தொடர்பு திறன்களில் முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக கௌரவம் அதிகரிப்பு போன்ற மகிழ்ச்சிகள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள், குடும்பத்தினருடன் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு கிடைக்கும். வணிகத்தில் மிகப்பெரிய நிதி ஆதாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

கன்னி: புதன் நட்சத்திரத்தின் ஆட்சி காரணமாக, இந்த நேரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும், நிதி முன்னேற்றமும் நிறைந்ததாக இருக்கும். சிக்கித் தவிக்கும் பணம் கிடைக்கும், பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் காதல் மற்றும் வணிக உறவுகளும் இனிமையாக மாறும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மிகப்பெரிய வரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் திடீரென்று மிகப்பெரிய பண ஆதாயங்களைப் பெறுவார்கள். இது தவிர, பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டவும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறவுகள் மேம்படும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.

கும்பம்: இந்த கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி சாதகமான பலனை தருவார். இந்த நேரத்தில், கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில் ஸ்திரத்தன்மை, வணிக விரிவாக்கம் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது சொத்து தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் வெற்றி பெறவும், குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி ஏற்படவும் வாய்ப்பு பெறலாம்.

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

