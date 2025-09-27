English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 3 முதல் 4 ராசிகளுக்கு பண வரவு, லாபம், அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு

Budhan Peyarchi: அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, புதன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்லார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு அமோகமான நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:56 PM IST
  • புதன் கும்ப ராசியின் ஒன்பதாவது ஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
  • அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவை பெறுவீர்கள்.
  • உயர்கல்வியைத் தொடர்பவர்கள் வெற்றி காணலாம்.

புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 3 முதல் 4 ராசிகளுக்கு பண வரவு, லாபம், அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு

Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். இது சில ராசிகளுக்கு நற்பலன்களையும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளையும் அளிக்கும்.

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, புதன் கன்னி ராசியிலிருந்து சுக்கிரன் ஆட்சி செய்யும் துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி அதிகாலை 3:47 மணிக்கு நிகழும். அறிவாற்றல் மற்றும் பேச்சுத்திறனுக்கு உரிய கிரகமான புதன், காதல் மற்றும் படைப்பாற்றலுக்கு உரிய கிரகமான சுக்கிரனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவார். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், கல்வி, குடும்பம் மற்றும் காதல் உறவுகளில் நேர்மறையான பலன்களைக் காண்பார்கள். புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும் என்றாலும், இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடைவார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மிதுனம் (Gemini)

புதன் மிதுன ராசியிலிருந்து ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த வீடு அறிவு மற்றும் அன்பின் வீடாகக் கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள புதன் கல்வித் துறையில் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். மிதுன ராசிக்காரர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புண்டு. இவகளின் நிதி நிலைமையும் மேம்படும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான, தரமான நேரத்தை செலவிடுவார்கள். 

கடகம் (Cancer)

புதன் கடக ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இங்கு அமர்ந்து புதன் கடக ராசிக்காரர்களின் வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் அதிகரிப்பார். இந்த நேரத்தில், உங்கள் ஆளுமையால் அனைவரையும் உங்கள் பக்கம் ஈர்ப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வீடு, நிலம், வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.

கன்னி (Virgo)

புதன் கன்னி ராசிக்காரர்களின் இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்த வீடு செல்வம் மற்றும் குடும்பத்தின் ஸ்தானமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த வீட்டில் புதனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிதி நன்மைகளைத் தரும். மூதாதையர் தொழில்களில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த நேரத்தில் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளையும் பெறுவீர்கள். பண வரவு நன்றாக இருக்கும்.

கும்பம் (Aquarius)

புதன் கும்ப ராசியின் ஒன்பதாவது ஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த ஸ்தானம் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் உயர் கல்வியின் ஸ்தனமாகக் கருதப்படுகிறது. புதன் இங்கு இருப்பதால், அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற உதவும். உயர்கல்வியைத் தொடர்பவர்கள் வெற்றி காணலாம். ஆன்மீக பணிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் நீங்கள் மன அமைதியைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்திற்கும் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான அனுமானங்கள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | இந்த 3 தேதியில் பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்களுக்கு பணப்பிரச்சனையே வராது!

மேலும் படிக்க | புரட்டாசி 2வது சனிக்கிழமை வழிபாடு முறை.. கண்டிப்பா இதை மறக்க வேண்டாம்!

