நாளை புதன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு கொண்டாட்டம், யாருக்கு திண்டாட்டம்.... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்

Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, புதன் புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், வணிகம், முடிவெடுக்கும் தன்மை, கல்வி ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். புதன் பெயர்ச்சி ஆகும்போது, அது மக்களின் வாழ்க்கையில் சமநிலை, தெளிவான சிந்தனை மற்றும் இணக்கமான உறவுகளின் சூழலை உருவாக்குகிறது.
புதன் பெயர்ச்சி
புதன் அக்டோபர் 3, 2025, அதாவது நாளை துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். துலாம் என்பது ராஜதந்திரம், கூட்டாண்மை மற்றும் சமநிலையின் அடையாளம். ஆகவே துலா ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி சிறப்பு செல்வாக்கைக் கொண்டுவருகிறது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். குறிப்பாக உறவுகள், தொழில், நிதி, முடிவெடுப்பது மற்றும் கல்வி ஆகிய துறைகளில் அதிக தாக்கம் இருக்கும். எனினும் மிதுனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகள் சிறப்பு நன்மைகளை பெறுவார்கள். புதன் பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries)
புதன் உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆவார். இந்த பெயர்ச்சி கூட்டாண்மை, திருமணம் மற்றும் வணிக உறவுகளில் கவனம் செலுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது கூட்டாளியுடனான தொடர்பு மேம்படும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். முதல் வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு தன்னம்பிக்கை மற்றும் வெளிப்பாட்டுத் திறனை அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus)
புதன் உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் இருப்பார். இது போட்டி, ஆரோக்கியம் மற்றும் சேவை போன்ற குணங்களை பாதிக்கும். வேலையில் சவால்கள் எழும், ஆனால் நீங்கள் அவற்றை ஞானத்தால் சமாளிப்பீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், எனவே உங்கள் நிதி கட்டுப்பாட்டில் கவனமாக இருங்கள்.
மிதுனம் (Gemini)
புதன் பெயர்ச்சிக்கு பிறகு அவர் மிதுன ராசிக்காரர்களின் ஐந்தாவது வீட்டில் இருப்பார். இது படைப்பாற்றல், அன்பு மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்தும். பதினொன்றாவது வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு நிதி ஆதாயங்களையும் நெட்வொர்க்கிங்கையும் ஊக்குவிக்கும். மாணவர்கள் மற்றும் படைப்புத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும்.
கடகம் (Cancer)
புதன் பெயர்ச்சிக்கு பிறகு அவர் கடக ராசியின் நான்காவது வீட்டில் இருப்பார். இது குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் சொத்து விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தும். இந்த நேரம் ரியல் எஸ்டேட் முடிவுகள் மற்றும் குடும்ப நல்லிணக்கத்திற்கு சாதகமானது. பத்தாவது வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு தொழில் மற்றும் பொது நற்பெயரை மேம்படுத்தும்.
சிம்மம் (Leo)
புதன் பெயர்ச்சிக்கு பிறகு புதன் உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் இருப்பார். இது பேச்சாற்றல், தைரியம் மற்றும் உடன்பிறந்த உறவுகளை வலுப்படுத்தும். ஒன்பதாவது வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு கல்வி, ஆன்மீக வளர்ச்சி மற்றும் அதிர்ஷ்டத்திற்கு பயனளிக்கும். கற்றல் மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். இந்த காலத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
கன்னி (Virgo)
புதன் உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் இருப்பார். இது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி, பேச்சு மற்றும் குடும்ப உறவுகளில் ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். முதலீடுகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசியில்தான் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் மீதான ஈர்ப்பு அதிகரிக்கும். சுய வெளிப்பாடு நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். இது சுய வளர்ச்சிக்கு ஒரு நல்ல நேரம்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
புதன் உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் இருப்பார். இது ஆன்மீகம், செலவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு உறவுகளை பாதிக்கும். ஆறாவது வீட்டில் புதனின் பார்வை தகராறு தீர்வு மற்றும் வேலை திறனை ஊக்குவிக்கும். இது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான நேரம். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் பல வித நன்மைகளை பெறுவார்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
புதன் பெயர்ச்சி வருமானம், லாபம் மற்றும் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் வண்ணம் அமையும். இந்த காலத்தில் பல வித வெற்றிகளை காண்பீர்கள். நெட்வொர்க்கிங் மூலம் வெற்றி சாத்தியமாகும்.
மகரம் (Capricorn)
புதன் உங்கள் பத்தாவது வீட்டில் இருப்பார். இது உங்கள் தொழில், நற்பெயர் மற்றும் தலைமைத்துவத்தை வலுப்படுத்தும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உணர்ச்சிகளின் நிலைத்தன்மை மேம்படும்.
கும்பம் (Aquarius)
புதன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களின் உயர் கல்வி, பயணம் மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். மூன்றாவது வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு தொடர்பு மற்றும் சகோதர உறவுகளை வலுப்படுத்தும். இது படிப்பு மற்றும் பயணத்திற்கு ஒரு நல்ல நேரம்.
மீனம் (Pisces)
புதன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். நிதி நிலை மேம்படும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகத்தில் லாபம் அதிகமாகும்.
