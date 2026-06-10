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ஜூன் 22 முதல் புதன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்! பொன், பொருள் சேரும்

ஜூன் 22 முதல் ஜூலை 7 வரை கடக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி நடைபெறுவதால், மிதுனம், கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வருமானம் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:53 PM IST
ஜூன் 22 முதல் புதன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்! பொன், பொருள் சேரும்
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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