/ஜூன் 22 முதல் புதன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்! பொன், பொருள் சேரும்

ஜோதிடத்தின்படி, புதன் கிரகம் அறிவு, பேச்சுத்திறன் மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தின் காரக கிரகமாக கருதப்படுகிறது. எனவே, புதன் கிரகம் ராசி மாறும் போதெல்லாம் அதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்கும்.
இந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 22 ஆம் தேதி புதன் கிரகம் சந்திரனின் கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறது. இந்த ராசி மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை அளிக்கக்கூடும். குறிப்பாக மிதுனம், கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வியாபாரம் மற்றும் பொருளாதார விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கிரகங்களின் இளவரசன் என போற்றப்படும் புதன் பகவான் ஜூன் 22ஆம் தேதி சரியாக பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு கடக ராசியில் நுழைகிறார். அங்கு ஜூலை 7ஆம் தேதி வரை தங்கியிருப்பார். அதன் பின்னர் தனது சொந்த ராசியான மிதுனத்தில் வக்கிரமாக பயணிக்க உள்ளார்.
மிதுன ராசியின் அதிபதி புதன் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கலாம். மேலும், புதன் உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் வேலை இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வணிகத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகி லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை முன்பைவிட வலுப்பெறலாம். ஊடகம், கல்வி, பேச்சுத்திறன் சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை வழங்கக்கூடும். ஏனெனில் புதன் உங்கள் ராசியின் லாப ஸ்தானத்தில் பயணிக்கிறார். இதனால் புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவேறக்கூடும். மாணவர்களுக்கு போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வணிக முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தொழிலதிபர்கள் முக்கியமான வணிக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு எதிர்கால லாபத்திற்கு அடித்தளம் அமைக்கலாம்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் துறையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கக்கூடும். ஏனெனில் புதன் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் வேலைப்பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரிகளுக்கு புதிய திட்டங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பொருளாதார லாபத்துடன் சமூக மரியாதையும் உயரும். விரும்பிய இடத்திற்கு பணியிட மாற்றம் கிடைக்கக்கூடும். தந்தையின் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும்.
மொத்தத்தில், ஜூன் 22 முதல் ஜூலை 7 வரை நடைபெறும் புதன் பெயர்ச்சி, மிதுனம், கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வருமானம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை வழங்கக்கூடிய காலமாக அமையும்.
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