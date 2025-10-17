English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Budhan Peyarchi: இன்னும் சில நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி ஏற்படவுள்ளது. இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 05:17 PM IST
  • மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும்.
  • மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வணிகம் வளர்வதைக் காண்பார்கள்.
  • மேலும் அவர்களுக்கு புதிய கூட்டாண்மை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.

தீபாவளிக்கு பின் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வேலை, வியாபாரத்தில் அமோக வெற்றி

Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின் படி, புதன் கிரகங்களின் இளவரசராக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் புத்திசாலித்தனம், வர்த்தகம், பேச்சாற்றல், லாபம், வணிகம், அறிவாற்றல் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். புதன் பெயர்ச்சி ஆகும்போதெல்லாம், மனிதர்கள் இந்த அம்சங்களில் மாற்றங்களை காணக்கூடும்.

புதன் பெயர்ச்சி

இந்த மாதம், தீபாவளிக்கு பிறகு, அக்டோபர் 24, 2025 அன்று புதன் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. புதன் துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது மிக முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்திற்கு இந்த பெயர்ச்சி ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும். குறிப்பாக மிதுனம், கன்னி மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிகள், இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிதி மற்றும் வணிக லாபங்களை அடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதனின் பெயர்ச்சியால் இந்த ராசிகளுக்கு கிடைக்கவுள்ள நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

மிதுனம் (Gemini): ஒரு புதிய தொடக்கத்திற்கான நேரம்

விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தருகிறது. மிதுனம் அவற்றில் ஒன்று. இது மிதுனத்திற்கு புதிய தொடக்கங்களின் நேரம். புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுனத்திற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில், வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ப வெற்றி பெறுவார்கள். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பயன்படுத்தி லாபகரமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் பணம் நல்ல செயல்களுக்கு மட்டுமே செலவிடப்படும்.

கன்னி (Virgo): வணிக ஏற்றம் மற்றும் இரட்டிப்பு லாபம்

கன்னி ராசியின் அதிபதி புதன். இந்த நேரத்தில், அவர் உச்ச ராசியில் இருப்பதால், நல்ல பலன்களைத் தருவார். இந்தக் காலம் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் நகை வியாபாரிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, உங்கள் பேச்சு இனிமையாகி, பணம் சம்பாதிக்க உதவும். அலுவலக வேலையில் இருக்கும் கன்னி ராசிக்காரர்களும் முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். பணியிடத்தில் விநாயகர் சிலையை வைத்திருப்பது இந்த நேரத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.

மகரம் (Capricorm): செல்வம் அதிகரிக்கும்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வணிகம் வளர்வதைக் காண்பார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு புதிய கூட்டாண்மை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரைச் சந்திப்பது அவர்களின் வாழ்க்கையில் நன்மை பயக்கும். பண வரவு அதிகமாகும், செல்வம் பெருகும். வாகனம் வாங்குவதற்கும் அல்லது சொத்தில் முதலீடு செய்வதற்கும் இந்த நேரம் நல்ல நேரம். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மேலும் ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | சுக்கிரனின் ராசியில் சூரியன்.. இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி, உச்ச அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

