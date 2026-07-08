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புதன் பெயர்ச்சி: மிதுனத்தில் உருவாகும் ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

Budhan Peyarchi Palangal: ஜூலை 7 முதல் உருவாகும் பத்ர ராஜயோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தில் பெரிய முன்னேற்றம் கிடைக்க இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:06 PM IST
புதன் பெயர்ச்சி: மிதுனத்தில் உருவாகும் ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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