/புதன் பெயர்ச்சி: மிதுனத்தில் உருவாகும் ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

ஜூலை மாதத்தில் நிகழும் முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் அனைத்து ராசிகளிலுமே குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவுள்ளன. குறிப்பாக, நவகிரகங்களின் இளவரசனான புதன், ஜூலை 07, 2026 முதல் ஆகஸ்ட் 05, 2026 வரை தனது சொந்த வீடான மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதன் காரணமாக ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக கருதப்படும் 'பத்ர ராஜயோகம்' உருவாகிறது.
பொதுவாக புதன் கிரகம் தனது சொந்த ராசியிலோ அல்லது உச்சம் பெறும் ராசியிலோ, கேந்திர வீடுகளில் பலமாக அமையும் போது இந்த பத்ர யோகம் உண்டாகும். தற்போது புதன் வக்ர நிலையில் பயணித்தாலும், மிதுன ராசிக்குள் நுழைவதால் அதன் ஆற்றல் பன்மடங்கு அதிகரித்து சுப பலன்களை அள்ளித்தரக் காத்திருக்கிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் எதிரொலித்தாலும், பின்வரும் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் அதிர்ஷ்ட மழையை பொழிய வைக்கப்போகிறது.
புதன் பகவான் மிதுன ராசியின் முதல் வீட்டிற்குள் நுழைவதால், இந்த யோகத்தின் நேரடிப் பலன்களும் பெருமளவிலான நன்மைகளும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கே கிடைக்கவுள்ளன. பொருளாதார ரீதியாக பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பார்த்ததை விட லாபம் இரட்டிப்பாகும். உங்களின் இலக்குகளை நோக்கி மிக துரிதமாக செயல்பட்டு நினைத்ததை சாதிப்பீர்கள். சமூகத்தில் செல்வாக்கு மிக்க மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். அதன் மூலம் வாழ்வில் பெரிய திருப்புமுனைகள் ஏற்படும். புகழும் அங்கீகாரமும் உங்களைத் தேடி வரும். உறவுகளுக்குள் இருந்த கசப்புணர்வுகள் நீங்கி, அநியோன்யம் கூடும். ஒட்டுமொத்தத்தில் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்த பொற்காலமாக இது அமையும்.
புதனை ராசி நாதனாகக் கொண்ட கன்னி ராசியினருக்கு, இந்த பத்ர ராஜயோகம் வாழ்வில் புதிய ஒளிவிளக்கை ஏற்றப் போகிறது. கூட்டு வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகச் சரியான தருணம். வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பியபடியே நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய புதிய வேலை கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கூடிவரும். உங்களின் பேச்சாற்றல் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் திறன் பல மடங்கு மெருகேறும். இதன் மூலம் உங்கள் நிதி நிலைமை அசுர வேகத்தில் உயரும். குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைச் செலவிடுவீர்கள். உங்களின் சமூக மரியாதையும் கௌரவமும் உயரும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பத்ர யோகமானது பல்வேறு வழிகளில் அதிர்ஷ்டத்தையும், வெகுமதிகளையும் தேடித்தரப் போகிறது. நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக் கிடந்த கடன்கள் மற்றும் பாக்கிகள் வசூலாகும். பொருளாதார சிக்கல்கள் அனைத்தும் தீரும். தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைத்து திக்குமுக்காடச் செய்யும். பிள்ளைகளின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு அல்லது திருமணம் தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். உங்களின் சுறுசுறுப்பான செயல்பாடுகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் முழுமையாக ஒத்துழைக்கும்.
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