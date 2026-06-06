Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் மாதம் பொற்காலம்! பணம், வெற்றி தேடி வரும்

மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் மாதம் பொற்காலம்! பணம், வெற்றி தேடி வரும்

Budhan Peyarchi Palangal: மே 29 ஆம் தேதி புதன் மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். இந்த பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் பலன்களை கொடுத்தாலும், குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளுக்கு மட்டும் அளவுக்கடந்த அதிர்ஷ்டத்தை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:11 PM IST
மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் மாதம் பொற்காலம்! பணம், வெற்றி தேடி வரும்
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி
TN Government17 min ago
2
Kerala Lottery Result1 hr ago
3
Team India1 hr ago
4
Rajesh Exports1 hr ago
5
Tamil Nadu government1 hr ago