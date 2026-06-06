/மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் மாதம் பொற்காலம்! பணம், வெற்றி தேடி வரும்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் இளவரசனாக கருதப்படுபவர்‘புதன் பகவான். அப்படியான புதன் தனது நிலையை மாற்றும் போதெல்லாம், அதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளிலுமே பெரிய அளவில் எதிரொலிக்கும்.
அந்த வகையில், புதன் பகவான் மே 29 ஆம் தேதி அன்று காலை 11.12 மணியளவில் தனது சொந்த வீடான மிதுன ராசிக்குள் பிரவேசித்துள்ளார். ஜூன் மாதத்தில் மிதுன ராசியில் புதனின் ஆதிக்கம் வலுவடைவதால், சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் புதிய திருப்பங்களும், மாபெரும் வெற்றியும் கிடைக்கப் போகிறது. இதனால் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் எவை என்று இங்கே பார்ப்போம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்த இடமாற்றம் சாதகமான சூழலை உருவாக்க போகிறது. குறிப்பாக உடன் பிறந்தவர்களுடனான உறவு முன்பை விட மிகவும் சுமுகமாகவும், பலமாகவும் மாறும். புதிய நண்பர்களின் சேர்க்கை உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக உங்களை வாட்டி வதைத்து வந்த பிரச்சனைகளுக்கு இப்போது தீர்வு கிடைக்கும். கல்வியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பாதையை அமைத்துக் கொடுக்கும்.
புதன் பகவான் மிதுன ராசியின் எட்டாம் மற்றும் லாப வீட்டின் அதிபதியாக விளங்குவதால், உங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சாதகமான மாற்றங்கள் நடக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயமும், திடீர் பண வரவும் உங்களைத் தேடி வரும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான புதிய வழிகளும், வாய்ப்புகளும் கதவை தட்டும். கையில் பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும் என்பதால், நிதி நெருக்கடிகள் முற்றிலுமாக நீங்கும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புதன் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டமாகும். உங்கள் ராசிக்கு 12 ம் வீடான வெளிநாடு மற்றும் விரய ஸ்தானத்தில் இந்த மாற்றம் நிகழ்கிறது. உங்களது தொழில் அல்லது வேலை நிமித்தமாக மிக முக்கியமான, பெரிய முடிவுகளை இந்த நேரத்தில் எடுப்பீர்கள். மன அழுத்தம் கணிசமாகக் குறையும். வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உறவினர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்த்தால், இது உங்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பெரிய முன்னேற்றத்தைத் தரும்.
சிம்ம ராசிக்கு 11ம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் புதனின் பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கி கிடந்த பணம் இப்போது கைக்கு வரும். உங்களது வளர்ச்சி இனி அசுர வேகத்தில் இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கும், ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் தங்களது உழைப்பிற்கு ஏற்ற மிகச் சிறந்த பலன்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியும், நற்பெயரும் தேடி வரும்.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் புதனின் பெயர்ச்சி சிறப்பான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. உங்களது கடின உழைப்பிற்கு தகுந்த பலன்களும், சமூகத்தில் உரிய அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். பிள்ளைகளால் இருந்து வந்த மனக்கவலைகள் மற்றும் குடும்ப பிரச்சினைகள் யாவும் இனி நிரந்தரமாக முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீங்கள் தொடும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும், புதிய முயற்சிகளிலும் சிறப்பான வெற்றியைப் பெறலாம்.
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