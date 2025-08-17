English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் பெயர்ச்சி 2025: இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும், வளர்ச்சி காணலாம்

Mercury Transit 2025: புத்தி மற்றும் பேச்சைக் குறிக்கும் கிரகமான புதன் கிரகம், சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:06 PM IST
  • சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
  • உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனைப் பெறலாம்.
  • நண்பர்களுடன் நல்ல உறவுகள் உருவாகலாம்.

Trending Photos

சென்னை டூ ஊட்டி... தமிழக அரசின் மூன்று நாள் இன்பச் சுற்றுலா... கட்டண விவரம் இதோ!
camera icon8
TTDC
சென்னை டூ ஊட்டி... தமிழக அரசின் மூன்று நாள் இன்பச் சுற்றுலா... கட்டண விவரம் இதோ!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
புதன் பெயர்ச்சி 2025: இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும், வளர்ச்சி காணலாம்

Mercury Transit 2025: ஒன்பது கிரகங்களிலும் புதன் இளவரசன் அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளார். புதன் தனது ராசியை அடிக்கடி மாற்றுகிறார். புதன் தற்போது கடகத்தில் பயணித்து வருகிறார், ஆகஸ்ட் 30 அன்று சிம்ம ராசியிலும், பின்னர் செப்டம்பர் மாதத்தில் கன்னி ராசியிலும் நுழைவார். புதன் சிம்ம ராசியில் நுழைவதன் மூலம், சில ராசிகளின் வருமானம், வேலை, பதவி மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். சிம்ம ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

புதன் கடந்த ஆகஸ்ட் 15, 2025 அன்று மாலை 4:39 மணிக்கு சிம்ம ராசியில் நுழைந்தார், மேலும் செப்டம்பர் 15, 2025 காலை 10:58 மணி வரை சிம்ம ராசியில் இருப்பார்.

ரிஷபம்
இந்த ராசியின் இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீட்டின் அதிபதியான புதன், சிம்ம ராசிக்குள் நுழைந்து நான்காவது வீட்டில் தங்குவார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறலாம். நீண்ட காலமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த வேலை மீண்டும் தொடங்கலாம். சிம்ம ராசிக்குள் நுழைந்த பிறகு புதன் அஸ்தமன நிலையில் இருப்பார். சொத்து விஷயங்களில் நீங்கள் மகத்தான வெற்றியைப் பெறலாம். வசதிகளில் விரைவான அதிகரிப்பு ஏற்படலாம். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.

கடகம்
இந்த ராசியின் மூன்றாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீட்டின் அதிபதியான புதன், இரண்டாவது வீட்டில் அமர்வார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறலாம். திடீர் நிதி ஆதாயம் ஏற்படலாம். இது தவிர, நீங்கள் ஆடைகள் மற்றும் நகைகளை வாங்கலாம். நீங்கள் ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழலாம். உங்கள் உரையாடல் பாணியில் நிறைய மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் காணலாம். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனைப் பெறலாம்.

துலாம்
இந்த ராசியின் ஒன்பதாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீட்டின் அதிபதியான புதன், சிம்ம ராசிக்குள் நுழைந்து லாப வீட்டிற்குள் நுழைவார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறலாம். நீண்ட காலமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த வேலை மீண்டும் தொடங்கலாம். தொழிலில் நிறைய லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கும். இதனுடன், உடன்பிறந்தவர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நல்ல உறவுகள் உருவாகலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க | உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கும் அளவில்லா அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும்

மேலும் படிக்க | இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mercury transitZodiac LuckhoroscopeMercury Transit In Leo

Trending News