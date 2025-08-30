புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Mercury Transit In Leo 2025: ஜோதிடத்தில் புதனுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. புதன் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புதன் புத்திசாலித்தனம், தர்க்கம், தொடர்பு, கணிதம் மற்றும் நட்பின் கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புதன் சுபமாக இருக்கும்போது, நபரின் அதிர்ஷ்டம் விழித்தெழுக்கும். ஆகஸ்ட் 30 அன்று, அதாவது நாளை, புதன் ராசியை மாற்றப் போகிறார். புதன் கடகத்திலிருந்து சிம்மத்தில் நுழைவார். புதன் சிம்மத்தில் நுழைவதால், சில ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். புதன் பெயர்ச்சி அடைந்தவுடன் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்: புதன் சிம்மத்தில் நுழைவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மிகவும் நல்ல காலம் பெறுவார்கள். உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தில் அதிகரிக்கும். நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்களுக்கு ஒரு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். காதல் உறவுகள் வலுவடையும். நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: புதன் சிம்மத்தில் நுழைவது உங்களுக்கு சுபமாக இருக்கும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். வேலையில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். வாழ்க்கையில் புதிய சாதனைகள் கிடைக்கும். குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: சிம்ம ராசிக்கு புதன் பெயர்ச்சி அடைவது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நிதி விஷயங்களில் இந்த நேரம் மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்களை ஏற்பாடு செய்யலாம். தைரியம் பலனளிக்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் மூலம் பண ஆதாயம் கிடைக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நீங்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்வீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
