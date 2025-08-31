புதன் இடப் பெயர்ச்சி.. மிதுன ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது?

Mercury Transit 2025: ஞானம் மற்றும் பேச்சின் அடையாளமான புதன், நேற்று அதாவது ஆகஸ்ட் 30 அன்று மாலை 04:39 மணிக்கு சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். புதனின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும், நாடு மற்றும் உலகிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். புதனின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏதேனும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுன ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் ஜாதகத்தில் முதல் மற்றும் நான்காவது வீட்டின் அதிபதி, தற்போது அது உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், வசதிகளை அதிகரிக்கும் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல லாபத்தைப் பெற முடியும். இந்த நேரத்தில், வாழ்க்கையில் மகத்தான வெற்றியை அடைய முடியும். நல்ல வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கலாம்.
ஜோதிடத்தில் புதன்
- வேத ஜோதிடத்தில், புதன் மிகச் சிறிய மற்றும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது.
- ஒன்பது கிரகங்களிலும், புதன் ஒரு இளவரசனின் அந்தஸ்தைக் கொண்டுள்ளது.
- ஜோதிடத்தில், புதன் இரட்டை இயல்புடைய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அதாவது, புதன் எந்த கிரகத்துடன் இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்திற்கு ஏற்ப பலன்களைத் தருவார்.
- புதன் மிதுனம் மற்றும் கன்னியின் உரிமையாளர்.
- புதன் சுப கிரகங்களுடன் இருக்கும்போது நல்ல பலன்களையும், அசுப கிரகங்களுடன் இருக்கும்போது அசுப பலன்களையும் தருவார். புதன் சுக்கிரன், குரு மற்றும் வலுவான சந்திரனுடன் இருந்தால், அது நல்ல பலன்களைத் தரும். மறுபுறம், ராகு-கேது, சனி, சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் போன்ற கிரகங்களுடன் இருந்தால், அசுப பலன்களைத் தரும்.
- புதன் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கிரகம், இதன் காரணமாக இந்த கிரகம் அடிக்கடி அஸ்தமிக்கும்.
- புதன் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருந்தால், அந்த நபர் புத்திசாலி, ராஜதந்திரம் மற்றும் அரசியலில் திறமையானவர்கள் ஆவார்கள்.
ஜோதிடத்தில், புதன் கிரகங்களின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் அவரது நிலை ஒருவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது.
ஜாதகத்தில் புதனை வலுப்படுத்தும் வழிகள்
புதன்கிழமை விநாயகருக்கு 11 கொழுக்கட்டைகளை நைவேத்தியம் செய்யவும்.
புதன்கிழமை விரதம் இருங்கள்.
புதன்கிழமை பச்சை வளையல்களை தானம் செய்யுங்கள்.
புதன் ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் உச்சரிக்கவும்.
புதன் கிரகம் தொடர்பான மந்திரங்களை 108 முறை உச்சரிக்கவும்.
முடிந்தால், நீங்கள் மரகத ரத்தினத்தையும் அணியலாம்.
புதன்கிழமை பச்சை நிற ஆடைகளை அணியுங்கள்.
புதன்கிழமை பசுவிற்கு புல் ஊட்டவும்.
பச்சைப் பருப்பை தானம் செய்யவும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | உண்மையான செல்வம் பணம் மட்டுமல்ல என உணர்த்தும் அஷ்ட லட்சுமிகள்... பெயர்களும்... விளக்கங்களும்
மேலும் படிக்க | சுக்கிரன்-புதன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிக்கு நல்ல காலம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ