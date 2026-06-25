/குருவின் நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 8 வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! புது சொத்து வாங்கலாம்

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தின்படி, கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி புதன் பகவான் குருவின் நட்சத்திரமான புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் நுழைந்துள்ளார். அங்கு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 8 ஆம் தேதி வரை நீடிப்பார். அதேபோல் புதன் பகவான் கடக ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இங்கு ஜூலை 7 ஆம் தேதி வரை இருப்பார். இந்த நிலையில், புதனின் இந்த புனர்பூச பிரவேசத்தால் யாரெல்லாம் நன்மை பெறுகிறார்கள் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
புதனின் புனர்பூச நட்சத்திர பிரவேசத்தால், 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் அவர் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். குறிப்பாக பொருளாதார விஷயத்தில் அபிரீமிதமான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள்.
புதனின் நட்சத்திர மாற்றதால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகவும் நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் முடியும். தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வேலை இடத்தில் பெரிய பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை வலுவடையும். மேலும், ஆரோக்கிய விஷயத்தில் சிறப்பான முன்னேற்றம் இருக்கும். கூடுதலாக எந்த பிரச்சனையும் வராது.
புதன் உங்களின் ராசிநாதன் என்பதால், மற்றவர்களை காட்டிலும் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும். குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும். அவர்களால் கல்வி மற்றும் போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றியை பெற முடியும். அதேசமயம் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சரியானது. மேலும், குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்த பெயர்ச்சி மன அமைதியையும் பண வரவையும் கொண்டு வந்துள்ளது. வேலையில் உங்கள் உழைப்பு பாராட்டு கிடைக்கும். அதேபோல் உயர் அதிகாரியும் ஆதரவும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தை பொறுத்தவரையில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகலாம். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். மேலும், ஆடம்பர வசதிகளுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். இதுவரை இருந்த கடன் பிரச்சனையில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். அதேபோல் வெளியில் முடங்கி கிடக்கும் பணம் கைக்கு வந்து சேரும். மேலும், புது வாகனம், நிலம் அல்லது வீடு போன்ற சொத்துக்களை வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)