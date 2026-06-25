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குருவின் நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 8 வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! புது சொத்து வாங்கலாம்

வருகிற ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வரை புதன் பகவான் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பதால் மேஷம், கன்னி, துலாம், மற்றும் மகரம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான பண வரவும், தொழில் வெற்றியும், அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கப் போகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:25 PM IST
குருவின் நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி.. ஆகஸ்ட் 8 வரை 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! புது சொத்து வாங்கலாம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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