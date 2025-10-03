English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி... யாருப்பா அந்த லக்கி ராசிகள்?

Budhan Peyarchi: புதன் இன்று துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 12:14 PM IST
  
  
  



Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் உள்ளது. இந்த கிரகங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம், மனிதர்களின் வாழ்வில் அந்த அம்சங்களில் அதிக தாக்கம் எற்படும். 

புதன், கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படுகிறார். இவர் புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், சாதுர்யம், வணிகத்திறன் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக பார்கப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்தால், அவர் தனது புத்திசாலித்தனத்தால் வாழ்க்கையில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார். அவரது பேச்சில் இனிமை இருக்கும், மேலும் அவர்பால் பலர் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்.

புதன் பெயர்ச்சி

புதன் இன்று, அக்டோபர் 3 வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 3:36 மணிக்கு துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். அக்டோபர் 24 வரை புதன் இந்த ராசியில் இருப்பார். பின்னர் அவர் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். ஜோதிடத்தில் புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் செவ்வாய் ஏற்கனவே துலாம் ராசியில் இருக்கிறார். தற்போது புதன் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, செவ்வாயும் புதனும் துலாம் ராசியில் ஒன்றாக வந்துள்ளனர்.

புதன் பெயர்ச்சி பலங்கள்

புதன் சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சியாகியுள்ளது பல ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். அனைத்து ராசிகளிலும் இதன் தாக்கம் இருக்கும் என்றாலும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். குறிப்பாக, இவர்களின் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். புதன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையப்போகும் ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

கன்னி (Virgo): 

கன்னி ராசிக்கு அதிபதி புதன். துலாம் ராசிக்கு வந்த பிறகு புதன் உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். இது உங்கள் நிதி அம்சத்தை வலுப்படுத்தும். வேலை வேகம் பெறும். உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் சரியான நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் பண வரவும் அதிகமாகும்.

துலாம் (Libra):

புதன் துலாம் ராசியில்தான் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதன் விளைவாக, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். நீண்ட நாடளாக நடக்காமல் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். தொழிலதிபர்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் பல நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க நினைத்தால், அதற்கு இது நல்ல நேரமாக இருக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): 

புதன் தனுசு ராசியிலிருந்து பதினொன்றாவது வீட்டிற்கு பெயர்ச்சியாகிவிட்டார், இது லாப வீடாக அறியப்படுகிறது. புதன் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு லாபத்தை அள்ளிக்கொடுக்கும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். குடும்ப உறவுகள் வலுவாகவும் இனிமையாகவும் இருக்கும். மேலும் அனைவரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வேலை அல்லது வணிகத்திற்கு நேரம் நல்லதாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

