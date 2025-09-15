அக்டோபர் மாதத்தில் டபுள் புதன் பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பிக்கும்

Mercury Transit 2025 In October: ஜோதிடத்தில் புதனுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. புதன் இளவரச கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி புதன் புத்திசாலித்தனம், தர்க்கம், தொடர்பு, கணிதம், மற்றும் நட்பின் கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. புதன் சுப ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது, அந்த நபரின் தூக்கம் அதிர்ஷ்டமும் விழித்தெழுகும் என்று ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் வரும் அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் புதன் தனது இயக்கத்தை இரண்டு முறை மாற்றப் போகிறது. அந்த வகையில் வரும் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி கன்னியில் புதன் உதயமாகும். அதன் பிறகு, அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைவார். புதன் தனது இயக்கத்தை இரண்டு முறை மாற்றுவதால் சில ராசிக்காரர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். புதன் தனது இயக்கத்தை இரண்டு முறை மாற்றிய பிறகு எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்-
மேஷம்: புதனின் இயக்கத்தின் மாற்றத்தால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். தனிமையில் இருப்பவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான நபர் வரலாம். பயணங்களால் நன்மைகள் ஏற்படும். முதலீடு அல்லது பழைய சிக்கிய பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும், தொழிலில் லாபம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம், புதிய வருமான ஆதாரங்கள், குடும்ப ஆதரவு, குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்தும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: இந்த மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், ஒவ்வொரு வேலையும் விரும்பிய பலன்களைப் பெறும், பயணம் பயனடையும், எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். செல்வம் அதிகரிக்கும், வணிகத்தில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் இருக்கும், குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். துணையுடனான உறவு ஆழமாகும், வாழ்க்கையில் பொன்னான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் கெட்டுப்போன வேலைகள் முடிவடையத் தொடங்கும். தொழில் சவால்கள் நீங்கும், தொழில் வாழ்க்கையில் முக்கியமான மாற்றங்கள் வரும். வேலையில் உள்ள தடைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில், வணிகத்தில் வளர்ச்சிக்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்கும். காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும். உங்கள் துணையின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள், தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
