கன்னி ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Mercury Transit In virgo: ஜோதிடத்தில் புதன் கிரகத்திற்கு ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. தற்போது புதன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசியில் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த ராசி மாற்றம் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:46 PM IST
  • ஆன்மீக வேலைகளுக்கு செலவுகள் ஏற்படலாம்.
  • அறிவு தொடர்பான துறைகளில் முதலீடு செய்வது நீண்ட காலத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
  • ஆன்மீகத்திற்கும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவிற்கும் வழிவகுக்கும்.

கன்னி ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Mercury Transit In virgo: ஜோதிடத்தில், ராசி மாற்றம் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு கிரகம் ஒரு ராசிக்குள் நுழையும்போது, ​​அது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. இந்த விளைவு அந்தந்த ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் அந்த கிரகத்தின் பலவீனமான அல்லது வலுவான நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கிரகங்களின் ராசி மாற்றத்தின் வரிசையில், புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, தொடர்பு, தர்க்கம் மற்றும் வணிகத்தின் காரணியாகக் கூறப்படும் புதன், ராசியை மாற்றிய பிறகு கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது. புதன் பெயர்ச்சி 4 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். செல்வம் மற்றும் சொத்து அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளுடன், முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறலாம். இந்த நான்கு ராசிகளைப் பற்றி இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.

மேஷம்: இந்த ராசிக்காரர்களின் மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது வீட்டின் அதிபதி புதன். இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களின் ஆறாவது வீட்டில் நடந்துள்ளது. ஜாதகத்தில் ஆறாவது வீடு வேலை, ஆரோக்கியம், போட்டி மற்றும் சேவைக்கான வீடாகும். இது எதிரிகளை வெல்வதற்கும் பணியிடத்தில் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கும் உதவும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் பகுத்தறிவு சக்தி கூர்மையாக இருக்கும். ஆனால், பன்னிரண்டாவது வீட்டின் மீது புதனின் பார்வை இருப்பதால், உடல்நலம் அல்லது ஆன்மீக வேலைகளுக்கு செலவுகள் ஏற்படலாம். 

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியினருக்கு, புதன் இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது வீட்டின் அதிபதி. இந்த பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களின் ஐந்தாவது வீட்டில், கல்வி, அன்பு, குழந்தைகள் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் வீடாகும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு நன்மை தரும். புதன் பதினொன்றாவது வீட்டைப் பார்க்கிறார், இது பண ஆதாயங்களை உருவாக்க முடியும். அறிவு தொடர்பான துறைகளில் முதலீடு செய்வது நீண்ட காலத்திற்கு நன்மை பயக்கும். 

மிதுனம்: இந்த ராசியினருக்கு, இந்த பெயர்ச்சி வீடு, குடும்பம், சொத்து மற்றும் மன அமைதியைப் பாதிக்கும். இந்த ராசியினருக்கு, புதன் முதல் மற்றும் நான்காவது வீட்டின் அதிபதி. இந்த பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் நான்காவது வீட்டில் நடக்கும். புதன் பத்தாவது வீட்டைப் பார்க்கிறார், இது தொழில் முன்னேற்றம், மரியாதை மற்றும் தலைமைத்துவத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும். 

கடகம்: கடக ராசியினருக்கு, புதன் பன்னிரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது வீட்டின் அதிபதி. இந்த பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தின் மூன்றாவது வீட்டில் நடக்கும். எழுத்து, கற்பித்தல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். புதன் ஒன்பதாவது வீட்டைப் பார்க்கிறார், இது ஆன்மீகத்திற்கும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவிற்கும் வழிவகுக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்புஇந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள்ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

About the Author
Mercury transitMercurybudhAstrologyRasipalan

